田んぼから遺体… 18年前に当時34歳の男性を殺害した疑い 会社員の45歳男を逮捕 同じ暴力団の組員だった2人 組織内でトラブルか
18年前、同じ暴力団の組員だった男性を殺害したとして、45歳の男が三重県警に逮捕されました。
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逮捕されたのは、名古屋市天白区の会社員・黒木広幸容疑者45歳です。警察によりますと、黒木容疑者は2008年9月ごろに名古屋市内のビルの一室で、当時 暴力団幹部だった武藤友也さん34歳を何らかの方法で殺害した疑いがもたれています。
2008年当時 同じ暴力団の組員だった2人
2020年、警察に「武藤さんが殺されて遺棄されたようだ」との内容の情報提供があり、2025年11月に津市内の田んぼに埋められていた武藤さんの遺体が見つかったということです。
警察は、複数の共犯者がいるとして、黒木容疑者の認否を明らかにしていません。2008年、当時2人は6代目山口組傘下組織の組員だったと言うことで、三重県警は内部のトラブルがあったとみて調べています。