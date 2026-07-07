「丸美屋の素」が不思議。本格的な担々麺が簡単に作れてしまうレシピ。
麻婆豆腐の素で、担々麺が作れます。
「いや、麻婆豆腐の素でしょ？」と思うかもしれませんが、これがちゃんと担々麺になるんです。しかも、肉味噌を炒めたり、ごまペーストを用意したりする必要はありません。
使うのは、丸美屋の「麻婆豆腐の素」。水に麻婆豆腐の素を入れて、すりごまとごまドレッシングを足すだけで、辛みとごまのコクがある濃厚な担々麺スープに変わります。
ーーーーーーーーーーーー
丸美屋で作る楽うま担々麺
ーーーーーーーーーーーー
スープのベース
○水 300cc
○丸美屋「麻婆豆腐の素」 1包
追加する調味料
○すりごま 大さじ山盛り2
○ごまドレッシング 大さじ2
○鶏ガラスープの素 小さじ1
○醤油 小さじ1/2
○味の素 2ふり
作り方も難しくありません。フライパンでスープを温めて、麺を茹でて合わせるだけです。
チンゲン菜はスープで湯通しすれば、別鍋はいりません。市販のチャーシューを少し温めてのせれば、肉味噌を作らなくても、見た目も味もちゃんと担々麺になります。
仕上げにラー油や花椒をかければ、丸美屋の麻婆豆腐の素が町中華の担々麺に化けます。麻婆豆腐の素が余っているときや、いつもの食べ方に飽きたときに試してみてください。
細かい作り方や、麺をより美味しく仕上げるコツは動画で解説しています。すぐに作れるので、気になった方はぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。
「いや、麻婆豆腐の素でしょ？」と思うかもしれませんが、これがちゃんと担々麺になるんです。しかも、肉味噌を炒めたり、ごまペーストを用意したりする必要はありません。
使うのは、丸美屋の「麻婆豆腐の素」。水に麻婆豆腐の素を入れて、すりごまとごまドレッシングを足すだけで、辛みとごまのコクがある濃厚な担々麺スープに変わります。
ーーーーーーーーーーーー
丸美屋で作る楽うま担々麺
ーーーーーーーーーーーー
スープのベース
○水 300cc
○丸美屋「麻婆豆腐の素」 1包
追加する調味料
○すりごま 大さじ山盛り2
○ごまドレッシング 大さじ2
○鶏ガラスープの素 小さじ1
○醤油 小さじ1/2
○味の素 2ふり
作り方も難しくありません。フライパンでスープを温めて、麺を茹でて合わせるだけです。
チンゲン菜はスープで湯通しすれば、別鍋はいりません。市販のチャーシューを少し温めてのせれば、肉味噌を作らなくても、見た目も味もちゃんと担々麺になります。
仕上げにラー油や花椒をかければ、丸美屋の麻婆豆腐の素が町中華の担々麺に化けます。麻婆豆腐の素が余っているときや、いつもの食べ方に飽きたときに試してみてください。
細かい作り方や、麺をより美味しく仕上げるコツは動画で解説しています。すぐに作れるので、気になった方はぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
関連記事
フライパンで本格派。ギリ手軽「町中華のジャージャー麺」の作り方。
人気の「つけ麺の達人」をより美味しく、ボリュームアップ。簡単アレンジを紹介します。
大勝軒の味を家で感じる。60万再生の簡単つけ麺レシピ
チャンネル情報
フライパンで町中華の料理を再現するチャンネルですよろしくお願いします。町の中華店で店長を務めていた経験を活かし、不慣れな方にも作りやすように手順にも試作を重ねレシピを作っております。