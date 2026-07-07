装備・仕様がさらに充実

トヨタは2026年7月6日、「アクア」の新たな一部改良モデルを発表し、同日より発売しました。

アクアは、2011年12月に誕生したコンパクトカークラスのハイブリッドカーです。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新型「アクア」です！（55枚）

2代目となる現行型は、2022年7月に誕生。最新のTNGA「GA-B」プラットフォームや、高出力な「バイポーラ型ニッケル水素電池」などを新採用し、初代を超える電動車らしい軽快で上質な走りと、高い環境性能の両立を図りました。

デザインは、初代から受け継いだモノフォルムシルエットをさらに進化させ、よりスマートかつ動的なスタイリングに進化しています。

その後デビューから3年が経過した2025年9月1日には、デザイン変更をともなうマイナーチェンジを実施しました。

フロントは、シュモクザメをイメージしたという最新の「ハンマーヘッドデザイン」を採用し、コの字型の左右ヘッドライトと、それをつなぐセンターランプ・ガーニッシュ、そしてバンパー形状などを一新させたほか、バックドアガーニッシュなどにも手が入れられています。

この変更にともない、ボディ全長は30mm延伸され、全長4080mm×全幅1695mm×全高1485-1505mmとなりました。

さらに安全装備や運転支援機能などが最新の機能にアップデートされ、電動パーキングブレーキやブレーキホールドが採用されるなど、多岐にわたる変更が加えられています。

そして今回実施された一部改良では、装備・仕様の充実によるさらなる商品力の向上が図られました。

まず電気式4WD（E-Four）モデル全車に、寒冷地仕様が標準装備されました。

ウインドシールドデアイサー（フロントガラスに熱線を配した物）やヒーターリアダクト、PTC（自己温度制御システム）などが備わります。

また、エントリーグレード「X」と、サブスクサービス「KINTO」専用仕様車「U」に、ヘッドレストセパレート型のフロントシート（上級ファブリック）と、リアセンターアームレスト（カップホルダー2個付）を標準装備化しました。

一部改良を実施した新たなアクアの車両価格（消費税込、以下同）は、249万7000円からです。

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このほか、今回の一部改良にあわせて、2025年9月のマイナーチェンジで消滅していた「GR SPORT」グレードが復活しました。

専用デザインの内外装でGRの世界観を表現し、ボディ剛性の向上やサスペンションのチューニングにより走りの楽しさを進化させたほか、標準装備も充実させています。

新たなアクア GR SPORTは2WD（FF）のみの設定で、価格は323万8400円です。