◇W杯北中米大会決勝トーナメント2回戦 ベルギー 4―1 米国（2026年7月6日 シアトル）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会は6日（日本時間7日）に決勝トーナメント2回戦が行われ、ベルギー（FIFAランク9位）が開催国の米国（同17位）を4―1で破り、過去最高の3位だった18年ロシア大会以来、2大会ぶりの8強入りを果たした。準々決勝ではポルトガルを破ったスペインと対戦する。

米国は前戦で一発退場となり、本来なら出場停止のはずのエースFWバログン（モナコ）が先発。FIFA（国際サッカー連盟）が1年間の執行猶予を与えて処分保留としたためで、その裏では米トランプ大統領がFIFAのインファンティノ会長へ直接電話をかけ、処分の再検討を求める“介入”が発生していた。

ベルギーのMFラスカン（レンジャーズ）は「人生には必ずどこかに正義があると思う。このようなことが起こるという事実は、いくら言い訳がされようとも、僕らは公平だとは思わない」ときっぱり話した。一方、ガルシア監督は“騒動”がチームのモチベーションにつながったか、と問われ「いや、それは必要ではなかった。本当に重要だったのはゲームプランだった」と否定。試合終了後、バログンと会話したそうで「彼が私に話しかけてくれて、うれしかった。“君のせいじゃない。君が責められるべきじゃない”と伝えた」と明かした。

ガルシア監督は試合前日の会見で「W杯では7月5日は実は4月1日、つまりエイプリルフールだとは知らなかった」とFIFAを皮肉っていた。ベルギー協会は不服申し立てを行ったが、FIFAの上訴委員会は「同協会は当事者ではなく申し立ての資格がない」と却下していた。