【60代捨て活】溢れる冬物小物がスッキリ！ライフさんが実践する洋服と小物の断捨離
YouTubeチャンネル「60歳からの幸せライフ」が「【60代捨て活】洋服収納／ミニマリスト目指せ/シンプルライフ」と題した動画を公開した。動画では、ライフさんが年齢とともに似合わなくなった服や着なくなった小物の整理整頓（捨て活）を実践する様子を紹介している。
動画冒頭、ライフさんは「この年になると今までお気に入りだった服がなんとなく似合わなくなってくる」と語り、今回はボトムスを中心に整理整頓を開始。引き出しからすべてのボトムスを取り出すと、「ガレージセールでも始められそうですね」「詰め込み過ぎていたのでしわくちゃです」と苦笑いしながら振り返った。
選別作業では、「これは要らない」「この色も、もう着ません」と次々に仕分け。「今まで少しキツくても頑張って着ていた物は、もう、無理をして着るのはやめました」と、窮屈になったジーンズなどを手放す決断を下した。一方で、花柄のパンツについては「南国へ旅ができる日が来る事を信じて とっておきましょう！」と残すなど、明確な基準で選別を進めている。
続いて、冬物小物が入った小さな引き出しの整理にも着手。中から大量のマフラーや手袋が出てくると、「ビックリ箱!?」と驚きつつも仕分けをスタート。「もう、あまり寒い所にも行かないので そんなに防寒小物はいりません」と語り、2年間使っていないアイテムなどを思い切って処分した。
整理を終えた引き出しは、見た目はぎっしりしつつも余裕が生まれ、スッキリとした状態に。年齢やライフスタイルの変化に合わせた洋服の「捨て活」は、これからの暮らしを身軽にするための大きなヒントになりそうだ。
動画冒頭、ライフさんは「この年になると今までお気に入りだった服がなんとなく似合わなくなってくる」と語り、今回はボトムスを中心に整理整頓を開始。引き出しからすべてのボトムスを取り出すと、「ガレージセールでも始められそうですね」「詰め込み過ぎていたのでしわくちゃです」と苦笑いしながら振り返った。
選別作業では、「これは要らない」「この色も、もう着ません」と次々に仕分け。「今まで少しキツくても頑張って着ていた物は、もう、無理をして着るのはやめました」と、窮屈になったジーンズなどを手放す決断を下した。一方で、花柄のパンツについては「南国へ旅ができる日が来る事を信じて とっておきましょう！」と残すなど、明確な基準で選別を進めている。
続いて、冬物小物が入った小さな引き出しの整理にも着手。中から大量のマフラーや手袋が出てくると、「ビックリ箱!?」と驚きつつも仕分けをスタート。「もう、あまり寒い所にも行かないので そんなに防寒小物はいりません」と語り、2年間使っていないアイテムなどを思い切って処分した。
整理を終えた引き出しは、見た目はぎっしりしつつも余裕が生まれ、スッキリとした状態に。年齢やライフスタイルの変化に合わせた洋服の「捨て活」は、これからの暮らしを身軽にするための大きなヒントになりそうだ。
YouTubeの動画内容
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