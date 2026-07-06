【ポイ活速報】みずほ銀行の定期預金で最大3万円相当！「一時的にお金を預けるだけでもいい」引き出し裏技
YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」が、「【3万円貰える】緊急復活みずほ銀行突撃開始！pasmo登録で1000円」を公開した。動画では、みずほ銀行が実施している「定期預金で金利にポイント上乗せキャンペーン」を中心に、楽天グループの株主優待やポイ活に関する情報を解説している。
今回の動画の注目点は、みずほ銀行のポイント上乗せキャンペーンの攻略法である。これは、エントリーのうえで6ヶ月ものの定期預金を作成すると、預入金額に応じて最大3万円相当のみずほポイントが付与されるというもの。ネコ山氏は、資金を長期間拘束されたくないユーザー向けに、定期預金を担保にして普通預金から資金を引き出せる「当座貸越」を利用した裏技を紹介した。
具体的な手順として、定期預金を作成したのち、普通預金口座から定期預金残高の90%（マイナス残高）までを引き出す方法を挙げている。引き出しに伴う貸越利息（50万円あたり1日約11円）が発生するが、これを差し引いても十分なポイントが手元に残ることを図解で説明し、「一時的にお金を預けるだけでもいい」と語った。ただし、残高判定日である9月30日には出金した資金を全額口座に戻す必要があることや、利息が2月と8月に引き落とされるため、あらかじめ口座に数千円を残しておくべきだという注意点も念押ししている。
動画後半では、楽天グループの株主優待である「楽天モバイルの音声通話対応eSIM（30GB/月）1年間無料」について触れた。権利確定月である6月末や12月末に100株保有することで獲得できると解説し、自身も株価が下落したタイミングで購入したことを明かした。さらに、広告が表示される通常のアプリではなく、株主優待専用の『Rakuten Link Office』を使用することで、快適に通話ができる利点も紹介している。また、視聴者からの質問に答える形で、自身で他行から振り込む際に名義を「キユウヨ」や「コクミンネンキン」に設定し、特定の給与受取キャンペーン条件を満たす手法にも言及した。
最後に、京急プレミアポイントに関するキャンペーンを取り上げた。アプリから新規会員登録を行い、PASMO番号とANAマイレージ番号を連携すると、もれなくQUOカードPay1,000円分と紹介ポイントが付与されるという。ネコ山氏は「早期終了しそうなので急いでください」と視聴者へ早めの行動を促した。各キャンペーンの適用条件や最新情報は、それぞれの公式サイトなどで確認できる。
今回の動画の注目点は、みずほ銀行のポイント上乗せキャンペーンの攻略法である。これは、エントリーのうえで6ヶ月ものの定期預金を作成すると、預入金額に応じて最大3万円相当のみずほポイントが付与されるというもの。ネコ山氏は、資金を長期間拘束されたくないユーザー向けに、定期預金を担保にして普通預金から資金を引き出せる「当座貸越」を利用した裏技を紹介した。
具体的な手順として、定期預金を作成したのち、普通預金口座から定期預金残高の90%（マイナス残高）までを引き出す方法を挙げている。引き出しに伴う貸越利息（50万円あたり1日約11円）が発生するが、これを差し引いても十分なポイントが手元に残ることを図解で説明し、「一時的にお金を預けるだけでもいい」と語った。ただし、残高判定日である9月30日には出金した資金を全額口座に戻す必要があることや、利息が2月と8月に引き落とされるため、あらかじめ口座に数千円を残しておくべきだという注意点も念押ししている。
動画後半では、楽天グループの株主優待である「楽天モバイルの音声通話対応eSIM（30GB/月）1年間無料」について触れた。権利確定月である6月末や12月末に100株保有することで獲得できると解説し、自身も株価が下落したタイミングで購入したことを明かした。さらに、広告が表示される通常のアプリではなく、株主優待専用の『Rakuten Link Office』を使用することで、快適に通話ができる利点も紹介している。また、視聴者からの質問に答える形で、自身で他行から振り込む際に名義を「キユウヨ」や「コクミンネンキン」に設定し、特定の給与受取キャンペーン条件を満たす手法にも言及した。
最後に、京急プレミアポイントに関するキャンペーンを取り上げた。アプリから新規会員登録を行い、PASMO番号とANAマイレージ番号を連携すると、もれなくQUOカードPay1,000円分と紹介ポイントが付与されるという。ネコ山氏は「早期終了しそうなので急いでください」と視聴者へ早めの行動を促した。各キャンペーンの適用条件や最新情報は、それぞれの公式サイトなどで確認できる。
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