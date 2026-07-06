【台風情報】大型で猛烈な勢力の台風9号 “非常に強い”勢力で週末ごろ沖縄の南へ接近か【雨と風最新シミュレーション】
気象庁によりますと、大型で猛烈な勢力の台風9号は、7月6日午前9時時点でマリアナ諸島にあり、西北西へ時速20キロの速さで進んでいます。中心気圧は910ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は秒速55メートル、最大瞬間風速は秒速80メートル、中心から半径140キロ以内では風速25メートル以上の暴風域となっています。
台風9号はその後、進路を北寄りに変えながら進み、“非常に強い”勢力に勢力を落とすものの10日には沖縄の南に接近するとみられています。
一方、台風10号は6日午前3時時点で熱帯低気圧へと変わりました。
台風9号の今後の進路は？
▼6日午前9時の実況
種別：台風
大きさ：大型
強さ：猛烈な
存在地域：マリアナ諸島
進行方向、速さ：西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧：910 hPa
中心付近の最大風速：55 m/s (110 kt)
最大瞬間風速：80 m/s (155 kt)
25m/s以上の暴風域：全域 140 km (75 NM)
15m/s以上の強風域：全域 560 km (300 NM)
▼6日午後9時の予報
種別：台風
強さ：猛烈な
存在地域：マリアナ諸島
進行方向、速さ：西北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧：910 hPa
中心付近の最大風速：55 m/s (110 kt)
最大瞬間風速：80 m/s (155 kt)
予報円の半径：45 km (25 NM)
暴風警戒域：全域 210 km (115 NM)
▼7日午前9時の予報
種別：台風
強さ：猛烈な
存在地域：フィリピンの東
進行方向、速さ：西 25 km/h (14 kt)
中心気圧：905 hPa
中心付近の最大風速：60 m/s (115 kt)
最大瞬間風速：85 m/s (165 kt)
予報円の半径：65 km (35 NM)
暴風警戒域：全域 250 km (135 NM)
▼8日午前9時の予報
種別：台風
強さ：猛烈な
存在地域：フィリピンの東
進行方向、速さ：西 25 km/h (13 kt)
中心気圧：900 hPa
中心付近の最大風速：60 m/s (115 kt)
最大瞬間風速：85 m/s (165 kt)
予報円の半径：100 km (55 NM)
暴風警戒域：全域 310 km (165 NM)
▼9日午前9時の予報
種別：台風
強さ：猛烈な
存在地域：フィリピンの東
進行方向、速さ：西北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧：905 hPa
中心付近の最大風速：55 m/s (110 kt)
最大瞬間風速：80 m/s (155 kt)
予報円の半径：150 km (80 NM)
暴風警戒域：全域 390 km (210 NM)
▼10日午前9時の予報
種別：台風
強さ：非常に強い
存在地域：沖縄の南
進行方向、速さ：北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧：920 hPa
中心付近の最大風速：50 m/s (100 kt)
最大瞬間風速：70 m/s (140 kt)
予報円の半径：185 km (100 NM)
暴風警戒域：全域 460 km (250 NM)
▼11日午前9時の予報
種別：台風
強さ：非常に強い
存在地域：東シナ海
進行方向、速さ：北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧：935 hPa
中心付近の最大風速：45 m/s (90 kt)
最大瞬間風速：65 m/s (130 kt)
予報円の半径：220 km (120 NM)
暴風警戒域：全域 560 km (300 NM)