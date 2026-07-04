◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 エジプト 1―1（PK4―2） オーストラリア（2026年7月3日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会決勝トーナメント1回戦は3日（日本時間4日）に行われ、エジプト（FIFAランキング23位）が1―1からのPK戦を4―2で制してオーストラリア（同28位）を下し、初のベスト16入りを決めた。エジプトは決勝トーナメント初勝利。7日（同8日）の2回戦ではアルゼンチン―カボベルデの勝者と対戦する。

エジプトは前戦で左太腿裏を痛め途中交代したエースのFWサラー（リバプール）が先発。前半13分、セットプレーの流れからMFアシュル（アルアハリ）が先制点を挙げた。ペナルティーエリア左から放ったシュートがはじき返され、ニアに残るとクロスをヘディングでゴール左へ。1次リーグのベルギー戦で代表初得点を記録した28歳が再び決定力を見せつけた。

その後はオーストラリアのプレスに苦しみ、前半は1―0で終了。後半10分にはセットプレーからDFハニ（アルアハリ）のオウンゴールで追いつかれた。それでもMFハッサン（オビエド）やMFトレゼゲ（アルアハリ）を投入し、3バックに変えて形勢を逆転。後半アディショナルタイムにはDFラビア（アルアイン）が決定的なヘディグシュートを放ったものの、相手GKのスーパーセーブに阻まれた。

延長戦では4バックに戻してゲームを動かし、サラーらが攻め込んだ。スコアは動かせなかったものの、突入したPK戦では相手2人が失敗。エジプトは4人全員が決めて死闘にケリをつけた。勝利が決まるとホサム・ハッサン監督やスタッフ、選手たちの目に涙が浮かんだ。

2大会連続4度目出場のエジプトは、1次リーグのニュージーランド戦でW杯初勝利をマーク。ベルギー、イランとは引き分け、勝ち点5のG組2位で初の決勝トーナメント進出を果たしていた。