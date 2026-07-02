九州・熊本に登場予定の新型ジェットコースター映像に反響 “荒れ狂う海のよう”「爽快感ありそう」…総工費約30億円【スペックなど一覧】
熊本の遊園地「グリーンランド」は、このほど新型ジェットコースター『ハイブリッドコースター海神〜WADATSUMI〜』について新たな情報を発表した。
【動画】“荒れ狂う海のよう”『ハイブリッドコースター海神〜WADATSUMI〜』乗車イメージ
『ハイブリッドコースター海神』は、2028年春の開業を目指し、安全祈願際が行われ、あわせて乗車イメージ映像が公開された。
鋼鉄製の支柱と木製の走路を組み合わせたハイブリッドコースターは、国内ではナガシマスパーランドの「白鯨」に続き、2例目となる見込み。
荒れ狂う海のように浮き沈みの多い走路が特徴的で、ふわっと浮き上がる浮遊感「エアタイム」が最大の魅力。ファーストドロップから最後まで、減速することなくノンストップで駆け抜けていく疾走感を予告する。
全長620.8メートル、最高部高さ19.3メートル、最高速度66.5キロ、所要時間約1分10秒。
総工費は約30億円。アメリカのジェットコースター製作会社「Great Coasters International, Inc」（GCI）が日本で初め手がけるハイブリットコースターであるこにも注目が集まり、サノヤス・ライド株式会社が施工を担当する。
公開された映像に対して「GCIの得意な木製バンクがふんだんに使われてていいですね」「海神と言うだけあって、波のうねりをイメージしたようなレイアウト」「爽快感ありそう」など、期待が高まっている。
■『ハイブリッドコースター海神〜WADATSUMI〜』概要
総工費：約30億円
製造会社：Great Coasters International, Inc（アメリカ合衆国）
施工会社：サノヤス・ライド株式会社(本社:大阪府)
全長：620.8m
最高部高さ：19.3m
最高速度：66.5km/h
所要時間：約1分10秒
乗車定員：2人乗り×8両＝16名 2編成
利用料金：回数券18枚
フリーパス利用：可
身長制限：120cm以上
年齢制限：なし
【動画】“荒れ狂う海のよう”『ハイブリッドコースター海神〜WADATSUMI〜』乗車イメージ
『ハイブリッドコースター海神』は、2028年春の開業を目指し、安全祈願際が行われ、あわせて乗車イメージ映像が公開された。
鋼鉄製の支柱と木製の走路を組み合わせたハイブリッドコースターは、国内ではナガシマスパーランドの「白鯨」に続き、2例目となる見込み。
荒れ狂う海のように浮き沈みの多い走路が特徴的で、ふわっと浮き上がる浮遊感「エアタイム」が最大の魅力。ファーストドロップから最後まで、減速することなくノンストップで駆け抜けていく疾走感を予告する。
総工費は約30億円。アメリカのジェットコースター製作会社「Great Coasters International, Inc」（GCI）が日本で初め手がけるハイブリットコースターであるこにも注目が集まり、サノヤス・ライド株式会社が施工を担当する。
公開された映像に対して「GCIの得意な木製バンクがふんだんに使われてていいですね」「海神と言うだけあって、波のうねりをイメージしたようなレイアウト」「爽快感ありそう」など、期待が高まっている。
■『ハイブリッドコースター海神〜WADATSUMI〜』概要
総工費：約30億円
製造会社：Great Coasters International, Inc（アメリカ合衆国）
施工会社：サノヤス・ライド株式会社(本社:大阪府)
全長：620.8m
最高部高さ：19.3m
最高速度：66.5km/h
所要時間：約1分10秒
乗車定員：2人乗り×8両＝16名 2編成
利用料金：回数券18枚
フリーパス利用：可
身長制限：120cm以上
年齢制限：なし