バスタ新宿→富士山五合目（吉田口）に「深夜便」新設 ダイレクトに午前2時到着→早朝登山が可能に
富士急バスは、東京・バスタ新宿と富士山五合目（吉田口）を結ぶ高速バスに、「午前2時」に到着する「深夜便」を新設し、7月3日より運行開始する。
【画像】富士山の早朝登山で見られる「御来光」
富士登山シーズンにおける混雑時間を避けた分散登山や早朝登山ニーズに対応する新たなアクセス手段となる。バスタ新宿を午後11時25分に出発し、富士山五合目には午前2時に到着予定。
首都圏から公共交通機関のみで早朝登山を計画しやすくなり、御来光鑑賞や混雑回避を目的とした登山計画の幅が広がり、より柔軟で利便性の高い登山計画が立てられるようになる。
直行便のため乗り換えなくダイレクトに富士山五合目までアクセスできるため、登山者の移動負担軽減にもつながる。「なお、富士登山に際しては、十分な装備の準備と無理のない計画で安全な登山を心がけていただきますようお願いいたします」と呼びかけている。
■運行概要
運行日：2026年7月3日（金）〜9月9日（水）
便名：1475便
時刻：
バスタ新宿 23：25発
富士山五合目（吉田口）2：00着 ※予定
運賃：5800円（窓口・コンビニ支払）、5500円（WEB割）
※WEB割はハイウェイバスドットコムで予約、クレジットカードで事前決済した場合の料金
【画像】富士山の早朝登山で見られる「御来光」
富士登山シーズンにおける混雑時間を避けた分散登山や早朝登山ニーズに対応する新たなアクセス手段となる。バスタ新宿を午後11時25分に出発し、富士山五合目には午前2時に到着予定。
首都圏から公共交通機関のみで早朝登山を計画しやすくなり、御来光鑑賞や混雑回避を目的とした登山計画の幅が広がり、より柔軟で利便性の高い登山計画が立てられるようになる。
■運行概要
運行日：2026年7月3日（金）〜9月9日（水）
便名：1475便
時刻：
バスタ新宿 23：25発
富士山五合目（吉田口）2：00着 ※予定
運賃：5800円（窓口・コンビニ支払）、5500円（WEB割）
※WEB割はハイウェイバスドットコムで予約、クレジットカードで事前決済した場合の料金