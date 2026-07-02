ゆきぽよことモデルの木村有希（29）が1日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。かつて飲み屋で偶然会った人気芸人の素顔を明かす場面があった。

この日はお笑いタレント・お見送り芸人しんいちとともに出演。しんいちが「平成ノブシコブシ」の吉村崇が憧れだと話すと、ゆきぽよは「ノブコブの吉村さんって唯一無二だよね。マジ凄いよね」と共感。しんいちが「吉村さんって結局モテる」と主張すると、ゆきぽよは「分かる！」とうなずいた。

そのうえで。ゆきぽよは「昔、一回だけばったり飲み屋で吉村さんに会ったことがあって」と告白。「その時の立ち居振る舞いも凄いジェントルでカッコ良かったのはめっちゃ覚えてる」と明かした。

プライベートで飲むこともあるという、しんいちが「いやかっこいい、クール。テレビの時の“よっしゃー行きましょー！”じゃないやん。逆やろ。メロいやろ？」と話すと、ゆきぽよも「かっこいいしクール。メロかった。しかも、まさかの隣座っちゃったのたまたま。“かっこいい！”ってなっちゃった」と賛同していた。