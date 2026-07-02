「仕事は全然楽しくない」月収約48万の特殊作業員が語るリアルな給与事情と衝撃の貯金額
YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「特殊作業員にインタビュー」と題した動画を公開した。動画では、アスベストの除去作業を担う33歳の特殊作業員の男性が、リアルな給与事情や仕事への本音、そして意外なプライベートについて赤裸々に語っている。
「建物に含有されてる有害物質を取り除く仕事ですね」と自身の職業を説明する男性。中学卒業後からずっと建設業に携わり、たまたま現在の仕事に出会ったという。アスベストを吸い込むと「肺に刺さって、10年後20年後、肺がんだったり中皮腫っていう治らない病気になってしまう」と危険性を語る一方で、しっかり対策しているため「怖さはあまりない」と冷静に状況を分析する。
仕事が楽しいかと問われると「全然楽しくないです」と即答。それでも続けられる理由として「慣れと給料の部分」を挙げ、月収が47～48万円であることを明かした。稼いだお金は主にお酒に使っているといい、「美味しいもの食べて美味しいお酒飲むのが楽しみ」と日々のささやかな喜びを口にする。
さらに話題はプライベートへ。「今、奥さん欲しいです」と切実な思いを告白し、理想のタイプは「色白で黒髪でTWICEのモモちゃんみたいな」女性だと語る。自分と付き合うメリットを問われると、「美味しい物いっぱい食べれます」と笑顔を見せた。
最後に将来の夢を尋ねられると、「色んな世界行ってみたい」とし、「シロナガスクジラが見れる国に行きたい」と意外な回答。その理由を「スケールでかすぎて、自分の考え事とかちっぽけに感じそうだなと」と語り、ロマンチックな一面をのぞかせた。しかし、最終的に貯金額を聞かれると「0円です」とぶっちゃけ、あるだけ使ってしまうという豪快な素顔でインタビューは締めくくられた。危険と隣り合わせの現場で働く男性の、人間味あふれる飾らない人柄が印象的な動画となっている。
「建物に含有されてる有害物質を取り除く仕事ですね」と自身の職業を説明する男性。中学卒業後からずっと建設業に携わり、たまたま現在の仕事に出会ったという。アスベストを吸い込むと「肺に刺さって、10年後20年後、肺がんだったり中皮腫っていう治らない病気になってしまう」と危険性を語る一方で、しっかり対策しているため「怖さはあまりない」と冷静に状況を分析する。
仕事が楽しいかと問われると「全然楽しくないです」と即答。それでも続けられる理由として「慣れと給料の部分」を挙げ、月収が47～48万円であることを明かした。稼いだお金は主にお酒に使っているといい、「美味しいもの食べて美味しいお酒飲むのが楽しみ」と日々のささやかな喜びを口にする。
さらに話題はプライベートへ。「今、奥さん欲しいです」と切実な思いを告白し、理想のタイプは「色白で黒髪でTWICEのモモちゃんみたいな」女性だと語る。自分と付き合うメリットを問われると、「美味しい物いっぱい食べれます」と笑顔を見せた。
最後に将来の夢を尋ねられると、「色んな世界行ってみたい」とし、「シロナガスクジラが見れる国に行きたい」と意外な回答。その理由を「スケールでかすぎて、自分の考え事とかちっぽけに感じそうだなと」と語り、ロマンチックな一面をのぞかせた。しかし、最終的に貯金額を聞かれると「0円です」とぶっちゃけ、あるだけ使ってしまうという豪快な素顔でインタビューは締めくくられた。危険と隣り合わせの現場で働く男性の、人間味あふれる飾らない人柄が印象的な動画となっている。
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