上半期のダート王決定戦・帝王賞（Jpn1・ダ2000m）が7月1日、大井競馬場で行われ、戸崎圭太騎手騎乗のミッキーファイトが快勝。史上2頭目となる帝王賞連覇を達成し、現役ダート王としての強さを改めて示した。2着にはアウトレンジが入り、昨年と同じワンツーフィニッシュとなった。

【帝王賞】田中博「騎手がうまく導いてくれた」ミッキーファイトが史上2頭目の連覇

帝王賞、勝利ジョッキーコメント

1着 ミッキーファイト

戸崎圭太騎手

「先生とは「内側から行く馬がいれば行かせて、その後ろから。」と話していました。今日はゲートの中でも大人しくてスタートも速かったので、3番手あたりでスムーズな競馬ができたと思います。リズムが良くて早めに先頭に立ちましたが、この馬であれば押し切るだろうと思って仕掛けていきました。手応えはありましたが、手前を変えられなかったので、そこは今後の課題だと感じました。初めて乗せていただいた時から能力を感じていた馬で、今回改めて乗せていただいて成長も感じたので、先々が楽しみだなと思います。方向性は馬の状態を見て判断すると思います。1番人気の期待に応えることができて嬉しく思います。ミッキーファイトもこれからまだまだ活躍してくれると思いますので、応援のほどよろしくお願いします」

レース結果、詳細は下記のとおり。

7月1日、大井競馬場で行われた11R・帝王賞（Jpn1・4歳上・ダ2000m）は、戸崎圭太騎乗の1番人気、ミッキーファイト（牡5・美浦・田中博康）が快勝した。1.3/4馬身差の2着に3番人気のアウトレンジ（牡6・栗東・大久保龍志）、3着に6番人気のディクテオン（せん8・大井・荒山勝徳）が入った。勝ちタイムは2:02.8（稍重）。

2番人気で横山和生騎乗、ロードクロンヌ（牡5・栗東・四位洋文）は、6着敗退。

帝王賞・ミッキーファイトと戸崎圭太騎手 (C)Hiroki Homma

昨年に続きアウトレンジとのワンツー

戸崎圭太騎乗の1番人気、ミッキーファイトが連覇を達成した。スタートから好位でスムーズに流れへ乗ると、ゆったりとしたペースの中でも終始抜群の手応え。好位3、4番手で折り合いをつけながらレースを進めた。勝負どころから満を持して進出すると、直線では余力十分のまま抜け出し。後続に反撃を許すことなく危なげなく押し切り、力の違いを見せつける内容で連覇を決めた。2着にはアウトレンジが入り、昨年と同じワンツー決着。王者が磐石のレース運びで、その強さを改めて証明した。

ミッキーファイト 13戦8勝

（牡5・美浦・田中博康）

父：ドレフォン

母：スペシャルグルーヴ

母父：スペシャルウィーク

馬主：野田みづき

生産者：ノーザンファーム

【全着順】

1着 ミッキーファイト 戸崎圭太

2着 アウトレンジ 松山弘平

3着 ディクテオン 矢野貴之

4着 セラフィックコール 吉原寛人

5着 ラムジェット 三浦皇成

6着 ロードクロンヌ 横山和生

7着 カズタンジャー 岩田望来

8着 ナチュラルライズ 横山武史

9着 カゼノランナー 西村淳也

10着 ナイトオブファイア 和田譲治

11着 ナンセイホワイト 安藤洋一

12着 マルカンラニ 松崎正泰

13着 サントノーレ 御神本訓史