2.5次元アイドルグループすとぷりらが所属するSTPRは、初の常設店舗「STPR Family STORE - DREAM LAND -」を今年秋にオープンすることを1日までに発表した。また、常設店舗のオープンに先駆けて、8月からは全国4都市を巡るポップアップ（POP UP）イベントを開催する。

今秋オープンする「STPR Family STORE - DREAM LAND -」は、「テーマパーク」をコンセプトに掲げたSTPR初の常設店舗。「すとぷり」、「騎士X - Knight X -」、「AMPTAKxCOLORS」、「めておら - Meteorites -」、「すにすて - SneakerStep」、「とぅるりぷ - True&Lip」といった、STPR Family所属クリエイターたちのオリジナルグッズを幅広く展開する。ここでしか手に入らないオリジナルグッズの販売をはじめ、店内全体でSTPR Familyの世界観を体感できる空間が創り上げられるという。

常設店舗のオープンに先んじて開催するPOP UPイベントは、8月から東京・大阪・愛知・宮城の4都市を巡回。各会場では、常設店舗の世界観を表現した空間装飾が施されるほか、STPR Family全6グループの新作グッズが一挙に販売されて、オープン前の常設店の魅力を一足先に体験することができる。

さらに、イベント会場限定の豪華なノベルティも。3000円の購入ごとに、選んだグループの中から「チケット風カード」がランダムで1枚プレゼントされるほか、各会場にて数量限定、先着で「DREAM LAND限定箔押しスタンプカード」が1会計につき1枚配布される。このスタンプカードは、今秋オープン予定の常設店舗でも、実際にスタンプを貯めて利用できる特別仕様だ。

夏の巡回POP UPイベントも、そして、初の常設店が、どこにどんな形で開店するのかも、ファンならずとも今後が気になる展開だ。