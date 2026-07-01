京アニ新作『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』放送初日に“特別ライトアップ”へ 京阪グループとコラボ決定
京阪グループと京都アニメーションの新作TVアニメ『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』のコラボレーションが決まり、放送初回の7月5日にニデック京都タワーが特別ライトアップされることが発表された。
【写真】京アニ新作『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』色に…通常のニデック京都タワー
京都アニメーションは、京阪沿線に拠点を構え、世界的な人気作品を多く送り出してきた。京阪グループとは、これまで『けいおん！』『中二病でも恋がしたい！』『響け！ユーフォニアム』とタイアップが実現している。
新作は、蒸気機関のみが発達した二十世紀初頭の京都を舞台に、“電氣の時代”を夢見る少年・坂本喜八と、信心深く生きる少女・百川稲子の出会いをきっかけに始まる冒険の物語。7月5日よりABCテレビ、TOKYO MX、テレビ愛知、BS11で放送されるほか、Netflixで世界独占配信される。
京阪グループは「本作に登場する京都や滋賀をはじめ、魅力あふれる京阪沿線の街を舞台に、作品の世界観を体験できる特別なひと時をお届けできるよう、参画するグループ各社とともに企画を進めてまいります。開始時期や施策内容などは今後順次発表します」としている。
■ニデック京都タワーのライトアップ
アニメの放送初日である2026年7月5日にニデック京都タワーにて、作品ロゴカラーをイメージした「イエロー＆レッド」の特別ライトアップを実施。京都の夜空に灯る、この日限定の特別な明かりとなる。
ライトアップ日時：2026年7月5日（日）日没〜24時
ライトアップカラー：イエロー＆レッド
▼コラボレーション企画の展開と京阪グループ参画企業
京都アニメーションによって美しく幻想的に描かれる作品の世界が、それぞれの街をつなぐ「京阪電車」、古都の夜空を照らす「ニデック京都タワー」、雄大な湖を巡る「琵琶湖汽船」のクルーズへと広がる。企画の詳細や取り組みについては、今後順次発表。
コラボレーション参画予定の京阪グループ一覧（順不同）
・京阪電気鉄道株式会社
・京阪ホテルズ＆リゾーツ株式会社
・琵琶湖汽船株式会社
・京阪ホールディングス株式会社
【写真】京アニ新作『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』色に…通常のニデック京都タワー
京都アニメーションは、京阪沿線に拠点を構え、世界的な人気作品を多く送り出してきた。京阪グループとは、これまで『けいおん！』『中二病でも恋がしたい！』『響け！ユーフォニアム』とタイアップが実現している。
新作は、蒸気機関のみが発達した二十世紀初頭の京都を舞台に、“電氣の時代”を夢見る少年・坂本喜八と、信心深く生きる少女・百川稲子の出会いをきっかけに始まる冒険の物語。7月5日よりABCテレビ、TOKYO MX、テレビ愛知、BS11で放送されるほか、Netflixで世界独占配信される。
■ニデック京都タワーのライトアップ
アニメの放送初日である2026年7月5日にニデック京都タワーにて、作品ロゴカラーをイメージした「イエロー＆レッド」の特別ライトアップを実施。京都の夜空に灯る、この日限定の特別な明かりとなる。
ライトアップ日時：2026年7月5日（日）日没〜24時
ライトアップカラー：イエロー＆レッド
▼コラボレーション企画の展開と京阪グループ参画企業
京都アニメーションによって美しく幻想的に描かれる作品の世界が、それぞれの街をつなぐ「京阪電車」、古都の夜空を照らす「ニデック京都タワー」、雄大な湖を巡る「琵琶湖汽船」のクルーズへと広がる。企画の詳細や取り組みについては、今後順次発表。
コラボレーション参画予定の京阪グループ一覧（順不同）
・京阪電気鉄道株式会社
・京阪ホテルズ＆リゾーツ株式会社
・琵琶湖汽船株式会社
・京阪ホールディングス株式会社
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優