大人気アイドルグループ「超ときめき宣伝部」が1日、2027年の春頃をもって活動終了することを公式サイトで電撃発表した。

公式サイトが「超ときめき宣伝部より大切なお知らせ」と題し更新され、「超ときめき宣伝部は2027年の春頃をもって活動を終了することになりました。このようなご報告になってしまったこと、心よりお詫び申し上げます」と活動終了を伝えるとともに、ファンに謝罪した。

「メンバー含めチームで時間をかけて何度も何度も話し合いを重ね」た上での決断だという。

今後は2026年夏の全国ツアー、音楽フェスへの出演、12月のときクリ、2027年春頃に最後のワンマンライブを開催予定。

そして「ライブ以外でも、皆さんと会える機会を多く作りたいと思っております。皆さんと過ごせる時間を大切に、感謝の気持ちを込めて活動していきます。最後の瞬間まで応援いただけますと幸いです」と呼びかけた。

2015年に「ときめき宣伝部」として結成。20年に「超ときめき宣伝部」に改名した。18年にリリースした楽曲「すきっ！」が21年にTikTok上でブームになり、海外の音楽ストリーミングサービスでチャート上位にランクイン。かわいらしい世界観と高い歌唱力で一躍ブレークした。その後も「最上級にかわいいの！」、「超最強」などがヒットした。

21年のブレーク以降は辻野かなみ、小泉遥香、坂井仁香、吉川ひより、杏ジュリア、菅田愛貴の6人体制で活動していたが、今年3月に杏がグループを卒業し、5人体制になった。

以下は発表全文。

超ときめき宣伝部より大切なお知らせ

2026.07.01

いつも超ときめき宣伝部を応援いただき、誠にありがとうございます。

超ときめき宣伝部は2027年の春頃をもって活動を終了することになりました。

このようなご報告になってしまったこと、心よりお詫び申し上げます。

活動期間については、メンバー含めチームで時間をかけて何度も何度も話し合いを重ねて参りました。

デビューから12年、たくさんの応援に支えられながら活動させていただきました。

心より感謝申し上げます。

これから2026年夏の全国ツアー、音楽フェスへの出演、12月のときクリ、そしてまだ会場名は発表出来ませんが、2027年春頃に最後のワンマンライブを開催予定です。

会場名の発表は今しばらくお待ちいただければと思います。

ライブ以外でも、皆さんと会える機会を多く作りたいと思っております。

これから行われるライブやイベント全てにおいて、皆さんと過ごせる時間を大切に、感謝の気持ちを込めて活動していきます。

最後の瞬間まで応援いただけますと幸いです。

2026年7月1日

超ときめき宣伝部 スタッフ一同