Mrs. GREEN APPLE「ライラック」、10億回再生を突破 “史上最速”の記録達成【オリコンランキング】
Mrs. GREEN APPLEの「ライラック」が、累積再生数10億4.4万回（1,000,043,547回）を記録。10億回再生を突破した。
【上半期ランキング表】トータルTOP10、男性グループが上位を席巻！
きょう7月1日確定の2026年6月30日付「オリコンデイリーストリーミングランキング」で、82.0万回（819,575回）再生を記録。累積での再生数が10億4.4万回（1,000,043,547回）となった。
同作は、2024年4月11日に配信開始。2024年4月22日付の同ランキング初登場から登場117週目で10億回再生を達成した。なお、「10億回再生突破週数」は、YOASOBI「アイドル」（137週）の記録を上回る歴代1位となり、オリコン史上最速を記録した。
Mrs. GREEN APPLEは、きょう7月1日に発表された「オリコン上半期ランキング 2026」において、「アーティスト別セールス部門 トータルランキング」で1位を獲得した。
※オリコンデイリーストリーミングランキングは、2019年4月1日付より発表開始
クレジット：オリコン調べ（2026年6月30日付）
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きょう7月1日確定の2026年6月30日付「オリコンデイリーストリーミングランキング」で、82.0万回（819,575回）再生を記録。累積での再生数が10億4.4万回（1,000,043,547回）となった。
同作は、2024年4月11日に配信開始。2024年4月22日付の同ランキング初登場から登場117週目で10億回再生を達成した。なお、「10億回再生突破週数」は、YOASOBI「アイドル」（137週）の記録を上回る歴代1位となり、オリコン史上最速を記録した。
Mrs. GREEN APPLEは、きょう7月1日に発表された「オリコン上半期ランキング 2026」において、「アーティスト別セールス部門 トータルランキング」で1位を獲得した。
※オリコンデイリーストリーミングランキングは、2019年4月1日付より発表開始
クレジット：オリコン調べ（2026年6月30日付）