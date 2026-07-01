子ザルのパンチくんで話題・市川市動植物園、“異例の決断”に称賛の声 「撮影禁止」腕章を付けた飼育員の写真投稿に注意喚起
“パンチくん”ことニホンザル・パンチが世界中で話題になっている、千葉県・市川市動植物園が、1日までに公式Xを更新。6月30日から一部の飼育員が「撮影禁止」を示す赤い腕章を着用する場合があると発表し、来園者に向けて撮影およびSNSへの投稿に関する注意を呼びかけた。
【写真】市川市動植物園が決断！「撮影禁止」腕章を付けた飼育員の姿
投稿で「【お知らせ】6／30（火）より、飼育員が写真のような腕章を付けている場合があります。その場合、当該飼育員の姿は撮影禁止です」と報告。公開された写真では、飼育員の制服の腕部分に、大きく「撮影禁止」「NO PHOTOS」と書かれた赤い腕章が確認できる。
さらに、昨今のSNSへの動画・画像投稿の普及を踏まえ「この腕章が写っている画像や動画をSNSで発見した場合 違反行為ですので通報等の対応をいたします。十分ご注意くださいますようお願いいたします」と強い姿勢を示した。
この発表に「腕章、わかりやすくて賛成です」「園の対応を全面的に支持します」「この対策はいいことです」「現場の人を守るための当然の対応だと思う」「良い対策だと思います」など、多くの賛同と支持する声が寄せられている。
【写真】市川市動植物園が決断！「撮影禁止」腕章を付けた飼育員の姿
投稿で「【お知らせ】6／30（火）より、飼育員が写真のような腕章を付けている場合があります。その場合、当該飼育員の姿は撮影禁止です」と報告。公開された写真では、飼育員の制服の腕部分に、大きく「撮影禁止」「NO PHOTOS」と書かれた赤い腕章が確認できる。
この発表に「腕章、わかりやすくて賛成です」「園の対応を全面的に支持します」「この対策はいいことです」「現場の人を守るための当然の対応だと思う」「良い対策だと思います」など、多くの賛同と支持する声が寄せられている。