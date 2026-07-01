三代目JSB・山下健二郎出演のBS番組、突然の放送終了を発表 実施中のキャンペーンも中止…公式サイトで経緯説明
三代目 J SOUL BROTHERSの山下健二郎が出演する「BS12トゥエルビ」で放送されていたトーク番組『ハワ恋カフェ！』の公式サイトが1日、突然の放送終了を発表した。
【写真】5月には…大盛況となったイベントで笑みを浮かべる山下健二郎
公式サイトでは「『ハワ恋カフェ！』放送終了・キャンペーン中止のお知らせ」と題したお知らせが掲出され、「このたび、広告主の事情により『ハワ恋カフェ！』の放送を終了することといたしました」と報告。番組終了に伴い実施中のキャンペーン企画も中止となることを発表し、「これまでご視聴いただき、キャンペーンにご興味をもっていただいた皆さまに、心より感謝を申し上げるとともに、深くお詫びを申し上げます」と視聴者に謝罪した。
公式サイトによると、本番組は「ハワイに恋して！」のスピンオフ番組で、5月3日から放送されていた。ライブ配信アプリ「everylive（エブリライブ）」で活躍中の配信者（ライバー）やお笑い芸人の「アロハな瞬間」や「今恋している」ことを語るトーク番組だった。
【写真】5月には…大盛況となったイベントで笑みを浮かべる山下健二郎
公式サイトでは「『ハワ恋カフェ！』放送終了・キャンペーン中止のお知らせ」と題したお知らせが掲出され、「このたび、広告主の事情により『ハワ恋カフェ！』の放送を終了することといたしました」と報告。番組終了に伴い実施中のキャンペーン企画も中止となることを発表し、「これまでご視聴いただき、キャンペーンにご興味をもっていただいた皆さまに、心より感謝を申し上げるとともに、深くお詫びを申し上げます」と視聴者に謝罪した。
公式サイトによると、本番組は「ハワイに恋して！」のスピンオフ番組で、5月3日から放送されていた。ライブ配信アプリ「everylive（エブリライブ）」で活躍中の配信者（ライバー）やお笑い芸人の「アロハな瞬間」や「今恋している」ことを語るトーク番組だった。