気象予報士の松浦悠真が、「【台風9号・10号候補】ダブル台風発生へ 急速発達の可能性 日本への影響を詳しく｜台風情報 #台風 #台風9号 #台風10号」と題した動画を公開した。動画では、気象庁が発表した台風9号と10号の候補となる2つの熱帯低気圧の動向と、日本への影響について詳しく解説している。



動画の冒頭で松浦は、南シナ海にある熱帯低気圧aと、マーシャル諸島付近にある熱帯低気圧bが、ほぼ同時に台風へと発達する見込みであることを伝えた。特に熱帯低気圧bについて、「日本にかなり大きな影響を及ぼす可能性がある」と警鐘を鳴らす。



GSMモデルの進路予想によれば、熱帯低気圧aは中国大陸に上陸し、直接的な影響は少ないと見られる。一方、熱帯低気圧bは急速に発達しながら北西へ進み、強い勢力を保ったまま南西諸島付近に接近する予想となっている。松浦は、上空の風が弱く鉛直シアーが小さいことや、十分な海面水温の高さがあることから、熱帯低気圧bが発達しやすい環境にあると指摘する。



また、アンサンブルモデルを用いた予測も紹介。多くの計算結果が南西諸島方面への接近を示唆しているが、太平洋高気圧の張り出し具合によっては、早めに北上して西日本や東日本へ進路を変える可能性も複数見られるという。



最後に松浦は、熱帯低気圧周辺の風の状況が「全体的に低気圧の渦が強くなりやすい風の循環になっている」と解説し、強い台風へと発達するリスクに言及。雨だけでなく風にも警戒が必要な台風になる可能性があるため、日々の最新情報に十分注意して過ごしてほしいと呼びかけた。



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