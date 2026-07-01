「お前は赤ちゃんか？」反抗期の息子に母親が反撃した結果
今回は、反抗期の息子に母親が反撃した結果についてのエピソードを紹介します。
「育児放棄か。最低な母親だな」
「反抗期真っ盛りな中学2年の息子に、ほとほと嫌気がさしています。ただ息子と真正面から向きあうのは疲れるし、これまでずっと我慢していました。
でもそのうちに、息子の反抗期はエスカレートし、私に暴言を吐くようになったんです。息子の服を洗濯していなかったら『早く洗え』と命令してきたり、私が『自分のことは自分でやりなさい』と言うと、『育児放棄か。最低な母親だな』と言い返してきます。
これ以上息子に我慢できないと思い、『お前は赤ちゃんか？』『親がいないと何もできないくせに偉そうにするな！』と怒鳴り、反撃してやりました。私がこんな口調で話すのを見たことがなかった息子は、唖然としてひたすら黙っていました」（体験者：40代女性・会社員／回答時期：2026年2月）
▽ 反抗期だからって何を言っても許されるわけではないですよね。これを機に息子さんの反抗期が落ち着くといいのですが……。
※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。