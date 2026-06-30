お散歩から帰ってきたワンちゃんに赤ちゃんが近づいていくと…？思わずクスッと笑ってしまうまさかの行動は記事執筆時点で38万回以上再生され、「この歳で気付いてしまったか…」「赤ちゃんめっちゃいい顔w」といったコメントが寄せられました。

【動画：赤ちゃんが『散歩から帰ってきた犬』に近づいた結果→『何をするのかな』と撮影していたら…まさかの光景】

お散歩終わりのワンちゃんへ一直線

Instagramアカウント「ロックとムッチ」に投稿されたのは、ミニチュアシュナウザーの「ロック」くんと赤ちゃんの微笑ましい日常の一コマ。

この日、ロックくんがお散歩から帰ってくると、赤ちゃんが嬉しそうに近寄っていったそうです。ロックくんの背中に手を置いて、ゆっくりとしゃがんでいく赤ちゃん。一体何をするのかと見守っていると……。

なんと、ロックくんの背中に思いきり顔をうずめたというのです。赤ちゃんが披露したのは、ワンちゃんの体に顔を寄せて匂いを堪能する、通称「犬吸い」。お散歩終わりのロックくんの香りを、全力で吸い込み始めたのです。

犬吸いに大満足

そして、ロックくんの匂いを存分に堪能した赤ちゃんは、顔を上げるとニッコニコの笑顔に！すっかり犬吸いの素晴らしさに気づいてしまったようで、実にご満悦な様子を見せてくれたといいます。

赤ちゃんは満足気に去っていきますが、ロックくんは、何が起きたか分からないのか、何とも言えないキョトン顔に。2人の温度差には、思わず笑みがこぼれてしまいます。

すっかりクセに！

赤ちゃんはどうやら犬吸いがクセになってしまったようで、違う日にも、ソファーでのんびりしているロックくんの背中に顔をうずめていたのだそう。

赤ちゃんはロックくんのことが本当に大好きなようで、ロックくんに向かって必死におしゃべりをする姿も見られるといいます。ロックくんも、色々と熱烈なアピールをされても、いつも優しく受け止めてくれているのだとか。お互いを信頼し合っているのが伝わる関係性に、心が温まります。

この投稿は、 Instagramで38万回以上再生され、コメント欄には「この歳で中毒性に気付いてしまったか…」「赤ちゃんめっちゃいい顔w」「面白すぎ」「優しいお兄ちゃんだなあ」といった声が寄せられました。

Instagramアカウント『ロックとムッチ』さまでは、ロックくん、そして同じくミニチュアシュナウザーの「ムッチ」ちゃんが赤ちゃんと仲良く過ごす日常を覗くことができます。可愛らしいやり取りが気になる方は、ぜひアカウントを覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ロックとムッチ」さま

執筆：松川鈴

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。