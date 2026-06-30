婚活で知り合った40代男性が「実家暮らしだから貯金“800万円”ある」と話していました。貯蓄が多いのは魅力ですが、結婚相手としてプラスに考えてよいのでしょうか？

40代で貯金800万円は多い？ 平均と中央値を比べてみよう

金融経済教育推進機構（J-FLEC）の「家計の金融行動に関する世論調査2025年」によると、40歳代の単身世帯における金融資産保有額は平均が859万円、中央値が100万円です。このデータだけを見ると、貯金800万円は平均よりやや少ないものの、中央値を大きく上回っているといえます。

ここで注目したいのは「平均」と「中央値」の違いです。平均は一部の非常に資産が多い人の影響を受けやすく、実態より高く見えることがあります。一方、中央値は、資産額を少ない順に並べたときに真ん中に位置する金額です。そのため、一般的な40代単身者の実態に近い数字と考えられます。

つまり、貯金800万円という金額は、40代単身者のなかでは十分に資産形成が進んでいる水準といえるでしょう。ただし、この数字だけで「経済的に安心できる人」と判断することはできません。



実家暮らしで貯金が多い理由を確認することが大切

実家暮らしは、一人暮らしと比べて家賃や光熱費、食費などの生活費を抑えやすい傾向があります。そのため、同じ年収でも貯蓄しやすい環境にある人は少なくないでしょう。一方で、実家暮らしだからこそ確認しておきたい点もあります。

例えば、家事をすべて親に任せている場合は、結婚後に家事を分担できるのか気になるところでしょう。また、親への依存が強かったり、結婚後も親の意見を優先したりするようであれば、夫婦生活に影響する可能性もあります。

逆に、実家暮らしでも生活費を家に入れ、自分で家事を分担している人や、親の介護など家庭の事情がある人もいます。このようなケースでは、実家暮らしだからといってマイナスに考える必要はないでしょう。

つまり、重要なのは「実家暮らし」という事実ではなく、その生活スタイルや価値観であると考えられます。



結婚相手として見るべきなのは貯蓄額よりもお金の考え方

結婚生活では、現在の貯蓄額だけでなく、お金との付き合い方が大きく影響します。例えば、毎月計画的に貯蓄できる人であれば、結婚後も家計を安定して管理できる可能性があります。

一方、実家暮らしだから800万円貯められたものの、結婚後に住宅費などの支出が増えると、思うように貯蓄できなくなるケースもあるでしょう。

また、将来のライフプランについて話し合うことも重要です。住宅購入を考えているのか、子どもを希望しているのか、老後資金をどのように準備するつもりなのかなど、お金に関する考え方が大きく違うと、結婚後にすれ違いが生まれる可能性があります。

貯蓄額は現在の結果ですが、お金の使い方や増やし方、将来への備え方は、これからの結婚生活を左右する要素です。交際中の段階で、お互いの考えを無理のない範囲で共有しておくと安心でしょう。



貯金800万円は魅力だが、それだけで結婚相手を判断しないことが大切

40代単身男性で貯金800万円あれば、J-FLECの調査に照らしても資産形成は比較的順調と考えられます。

ただし、その貯蓄が実家暮らしという環境によるものなのか、計画的なお金の管理によるものなのかで、見方は変わります。また、結婚生活では貯蓄額以上に、家事への取り組み方や親との距離感、お金に対する価値観などが重要になります。

婚活では、数字だけを見ると魅力的に感じることもありますが、長い結婚生活を考えるなら、現在の資産だけでなく、その人がどのように生活し、将来を考えているのかまで確認することが大切です。

そうすることで、自分にとって安心して人生を共に歩める相手かどうかを、より総合的に判断しやすくなるでしょう。



出典

金融経済教育推進機構（J-FLEC）家計の金融行動に関する世論調査 2025年 単身世帯 各種分類別データ（令和7年） 4 金融資産保有額（金融資産を保有していない世帯を含む）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー