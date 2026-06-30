サッカーのブラジル代表FWマテウス・クーニャ（27）による、日本代表FW塩貝健人（21）への「挑発行為」が、インターネット上で波紋を広げている。

塩貝「（ブラジルは）昔は強かったけど、今はどうなんでしょうね」

ワールドカップ（W杯）北中米大会の決勝トーナメント1回戦が2026年6月30日（日本時間）、米ヒューストン・スタジアムで行われ、日本代表（FIFAランキング18位）が、ブラジル代表（同6位）に1−2の逆転負けを喫した。

日本は前半29分、MF佐野海舟（25）がドリブルで中央に持ち上がり、右足を振り抜き先制のゴールを奪った。数少ないチャンスをものにした日本は、ブラジルの圧力に屈せず前半を1−0で折り返した。

後半に入ると、ブラジルの猛攻が続き、後半11分に同点とされると、後半終了間際に逆転を許した。結局、これが決勝点となり、日本が決勝トーナメント1回戦で姿を消した。

劇的な逆転勝利を飾ったブラジル。この試合直後にクーニャが「挑発行為」を行った。

クーニャは手を広げ、数字の「5」を示すジェスチャーをし、ブラジルがW杯で5度優勝していることを示した。

ブラジルメディア「ge」（ウェブ版）によると、クーニャは試合後、「ミームになるつもりはなかった。挑発したかったんだ」と、自身の行為を「挑発」と認めたという。

発端となったのは、試合前の塩貝の発言だ。塩貝はブラジルについて「昔は強かったけど、今はどうなんでしょうね」とコメントし、これがブラジル代表選手に伝わったようだ。

クーニャは、「挑発」した理由について、こう語ったという。

「5回優勝する国だからこそ負けれないプライドがあるんでしょ」

「僕たちはこのユニフォームがどれほど歴史的なものか、そしてこれを着るためにどれほど奮闘してきたかを肌で感じ、知っている。だから、ブラジル人ですらない人間に僕たちのことを語られるのは、なおさら腹が立つ。僕たちが、自分たちのことを話す分にはまだ許せるが、外部の人間が口を出すとなれば、僕たちは心を閉ざして、誰とでも戦ってしまうんだ」

クーニャの行為はインターネット上で波紋を広げ、SNSでは「クーニャは5回の優勝に関与していない」「塩貝の言ってる事合ってはいる」「クーニャはワールドカップ5回優勝してるんだっけ？」「ネイマールがやるならまだわかる。 クーニャは自分の格を理解したほうが良いな」「クーニャはその優勝の1つにでも何か貢献したのか？」「塩貝選手はそのままでいいからね 次のW杯までエースになればいい」「最後の優勝2002年だから今より昔の方が強いと思うのは妥当じゃないんか」などの声の他に、以下のような意見も。

「塩貝選手の発言に対するブラジル側の反応を伝えてくれています。サッカーの熱いやり取りを感じます」「王者のプライド ブラジル代表に対する思い さすが唸るしかない」「ブラジルはW杯5回優勝の実力者で、その星の誇りをかけて戦っていた」「5回優勝する国だからこそ負けれないプライドがあるんでしょ」「『5回優勝してるんだぞ』ってプライド見せるの最高」

16強入りを決めたブラジルの次戦は、決勝トーナメント1回戦コートジボワール（E組2位）対ノルウェー（I組2位）の勝者となる。