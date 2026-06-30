「また4年後も同じだよ」セルジオ越後さん、サッカー日本代表に苦言。「よくやったと思うのはオレだけか？」
サッカー評論家のセルジオ越後さんは6月30日、自身のX（旧Twitter）を更新。サッカー日本代表の戦いぶりについて、持論を投稿しました。
【投稿】セルジオ越後さん、代表に苦言
コメントでは、「ワールドカップを制覇した国を見る限り、セルジオ越後の発言が1番真理に近いと思える」「日本にはセルジオ越後さんがまだまだ必要ですねw」「戦い方の限界を感じた試合でした」「このメンタルでやっていかないとほんとに決勝T 1回戦の壁は越せないと思う」と同調する声が上がりました。
一方で、「そんなの選手たちがわかってんだから外野が余計なこと言うなや」「片づけたつもりの人はいないのでは？」「三笘だったり久保がいないなかでよくやったと思うのはオレだけか？」「選手たちはよくやってくれたと思います」と選手らを思いやる声も。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【投稿】セルジオ越後さん、代表に苦言
「また4年後も同じ」と厳しい指摘越後さんは「『よくやった』『惜しかった』で片づけたら、また4年後も同じだよ」とつづっています。試合結果をただ前向きに受け止めるのではなく、しっかりと課題に向き合うべきだという思いをにじませた投稿です。この投稿は110万回以上表示され、大きな反響を呼んでいます。
一方で、「そんなの選手たちがわかってんだから外野が余計なこと言うなや」「片づけたつもりの人はいないのでは？」「三笘だったり久保がいないなかでよくやったと思うのはオレだけか？」「選手たちはよくやってくれたと思います」と選手らを思いやる声も。
ブラジル、日本で活動現役時代はブラジル、日本で活動し、引退後は指導者も務めている越後さん。サッカーへの熱い思いが伝わってきます。今回FIFAワールドカップで、ブラジル相手に1-2の逆転負けを喫した日本。4年後、日本代表がさらに強くなって強敵に勝つ姿を見たいですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)