＜FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会：ブラジル2−1日本＞◇決勝トーナメント1回戦◇6月29日（日本時間30日）◇ヒューストンスタジアム

シンガー・ソングライター宇多田ヒカル（43）が30日未明、Xを更新。サッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会のブラジル−日本戦が行われている時間帯に、“興奮の叫び”とみられるポストをした。

試合は前半29分にMF佐野海舟（25＝マインツ）が先制点を奪い、後半10分に同点とされたが、後半アディショナルタイムに失点し、2−1と日本が破れ、3大会連続の16強入りを逃した。

ただ宇多田は佐野がゴールを決めた直後とみられる午前2時半ごろ、「ふmふぉおおおお」とひらがなと英字が入り混じった“絶叫”のような投稿をした。

この投稿に対し「やっぱ観てましたか！！！」「この展開、心臓が持ちません…！！」「宇多田さん見てるんですね！佐野選手の突破からのシュート凄すぎました！！」「言葉にならないのわかります笑」「やっぱり興奮してしまいますよね！！」「ホントふmふぉおおおおですね！」「一緒に観てるんですね！嬉しい！」などとさまざまな声が寄せられている。