「BLEACH」最終章ラストクール「千年血戦篇-禍進譚-」7月25日放送開始！【夏アニメ2026】
【BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-】 放送開始日：7月25日より毎週土曜23時～ 放送局：テレ東系列ほかにて 最速配信：Prime Video、Netflix、DMM TVほかにて7月26日より毎週日曜12時～順次
・放送開始日：7月25日より毎週土曜23時～
一護と雨竜は、友として、仲間として再び並び立つ。 【先行カット】
アニメ「BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-」が、テレ東系列ほかにて7月25日より毎週土曜23時～放送開始となる。配信はPrime Video、Netflix、DMM TVほかにて7月26日より毎週日曜12時～順次実施。
本作は、久保帯人氏によって連載されていた同名マンガのアニメシリーズ最終章の第4クール目。「BLEACH」シリーズの最終クールとして、第41話「GOD OF THUNDER」から物語が始まる。
オープニングテーマはjo0jiさんの「I-BULL」に、エンディングテーマは9Lanaさんの「螺旋」に決定している。
「BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-」
・放送開始日：7月25日より毎週土曜23時～
・放送局：テレ東系列ほかにて
・最速配信：Prime Video、Netflix、DMM TVほかにて7月26日より毎週日曜12時～順次
□「BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-」のページ【TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』メインPV】 【第41話「GOD OF THUNDER」あらすじ】
一護と雨竜は、友として、仲間として再び並び立つ。
ユーハバッハを討つため、玉座の間へ向かう一護と織姫とチャド。
一方、雨竜の前に立ちはだかるハッシュヴァルトの瞳に、王の光が妖しく灯る。
城下では夜一がナックルヴァールと激突。
夜一の危機に現れた浦原が、逆転の策を放つ。
その頃、三界すべてに異変が走り始めていた――。