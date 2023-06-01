アニメ「BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-」が、テレ東系列ほかにて7月25日より毎週土曜23時～放送開始となる。配信はPrime Video、Netflix、DMM TVほかにて7月26日より毎週日曜12時～順次実施。

本作は、久保帯人氏によって連載されていた同名マンガのアニメシリーズ最終章の第4クール目。「BLEACH」シリーズの最終クールとして、第41話「GOD OF THUNDER」から物語が始まる。

オープニングテーマはjo0jiさんの「I-BULL」に、エンディングテーマは9Lanaさんの「螺旋」に決定している。

・放送開始日：7月25日より毎週土曜23時～

・放送局：テレ東系列ほかにて

・最速配信：Prime Video、Netflix、DMM TVほかにて7月26日より毎週日曜12時～順次

□「BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-」のページ

【TVアニメ『 BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』メインPV】【第41話「GOD OF THUNDER」あらすじ】

一護と雨竜は、友として、仲間として再び並び立つ。

ユーハバッハを討つため、玉座の間へ向かう一護と織姫とチャド。

一方、雨竜の前に立ちはだかるハッシュヴァルトの瞳に、王の光が妖しく灯る。

城下では夜一がナックルヴァールと激突。

夜一の危機に現れた浦原が、逆転の策を放つ。

その頃、三界すべてに異変が走り始めていた――。

【先行カット】

(C)久保帯⼈／集英社・テレビ東京・ｄｅｎｔｓｕ・ぴえろ