“口封じ”で共犯男性を殺害し土に埋めたか　29歳男を逮捕　別の詐欺容疑でも複数回逮捕　広島の2つの事件に急展開

カメラに向かい白い歯を見せ、笑みを浮かべる男。

2026年4月、広島県で男性の遺体が見つかった事件を巡り、強盗殺人の疑いで29日に逮捕された容疑者は、別の殺人事件を巡る“口封じ”をしようとしたのでしょうか。

広島県警・岡崎玲史刑事部長：

共犯関係にある当時29歳（の人物）が警察の捜査線上に浮上したことを知るや、同人を殺害し口を封じることで、自身の事件への関与の発覚を免れようと…。

謎多き2つの事件をつなぐ男の行動とは。

29日に逮捕された29歳の無職・倉本幹太容疑者（29）。

その逮捕容疑となったのは2026年3月、三原市の会社敷地内で徳田雅希さん（当時29）を窒息死させたうえで倉本容疑者が徳田さんに負っていた債務700万円の支払いを逃れようとしたものです。

広島県警・岡崎玲史刑事部長：

殺意を持って同所に掘られた穴の中に同人（徳田さん）を土砂で埋めるなどし…。

行方が分からなくなっていた徳田さんの遺体が見つかったのは4月29日。

上空からの映像では、ブルーシートがかぶせられた部分に穴が開いているように見えます。

徳田さんは、ここに埋められたとみられています。

警察によりますと、倉本容疑者はパワーショベルを使って掘った深い穴に徳田さんを入れ、ダンプで土をかけて埋めたということです。

また、倉本容疑者と徳田さんの2人はもともと地元の同学年で、知人関係だったといいます。

それがなぜ、殺害に及んだのか。

そこには、広島県内で発生したもう1つの事件が関係していたとみられています。

その事件とは、4月に徳田さんの遺体が発見される以前、隣接する東広島市の住宅で2026年2月に起きた放火殺人事件です。

住宅の屋根が焼け落ち骨組みだけとなった家。

この住宅の裏庭で、この家に住むリフォーム会社社長の川本健一さん（当時49）が血を流して倒れているのが見つかり、その後、死亡。

川本さんは首を刃物で複数回刺されていました。

この時、火災によるやけどを負った川本さんの妻は近隣住民に対し、「訪ねてきた男に襲われた」と話していました。

警察によると倉本容疑者は川本さんの、おいに当たり、川本さんが経営していた会社の元従業員でもあったといいます。

警察がこの放火殺人事件の捜査をする中、防犯カメラ映像などから徳田さんの関与が浮上。

倉本容疑者と徳田さんは共犯関係にあったとみられていました。

そして、徳田さんが捜査線上に浮上したことを知った倉本容疑者は、共犯関係にあった徳田さんを口封じのために殺害したとみられているのです。

放火殺人事件捜査の過程で、容疑者の1人とみられる人物が殺害されるという結果となったことについて、広島県警・河崎博文三原警察署長は「被害者（徳田さん）は東広島市で発生した殺人等事件の容疑者として捜査線上に浮かんだ人物でもありました。警察は生きている本人の発見を目指して捜索を行っていたわけでありますが、このような形での発見となり、非常に残念に思っている次第です」と述べました。

三原市の事件発覚後、すでに別の詐欺容疑で複数回逮捕されていた倉本容疑者。

徳田さんの遺体発見からちょうど2カ月が経った29日、逮捕に至りました。

警察の調べに対し、倉本容疑者は「私はしていません」と容疑を否認しているということです。