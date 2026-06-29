29日午前5時13分ごろ、京都市下京区東塩小路釜殿町の近鉄京都線京都駅構内で、京都発橿原神宮前行きの始発普通列車（4両編成）が脱線する事故が発生した。これを受けて近畿日本鉄道（近鉄）は同日、大阪市内で緊急記者会見を開き、上席執行役員鉄道本部大阪統括部長の高浦仁史氏や同施設部長の大野隆氏らが出席。「お客様、そして関係の皆様には多大なるご迷惑をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます」と深く陳謝した。現在も一部区間で運転見合わせが続いており、同社は原因究明と再発防止に全力を尽くすとしているが、現時点で復旧の具体的な目途は立っていないと明かした。

【映像】写真と図による「脱線の説明」（実際の様子）

近鉄の発表によると、脱線したのは29日午前5時12分に京都駅の3号線ホームを出発した橿原神宮前行きの普通列車。ホームを出て橿原神宮前方面へ約120メートル進んだ地点にある分岐器（転轍機）付近で事故が起きた。当時、車内には乗客30人と、運転士や車掌ら乗務員3人の計33人が乗車していたが、幸いにも全員に怪我はなかった。車両が脱線箇所を通過した時の速度は時速約20kmだったという。脱線後、乗客らは係員の徒歩による誘導で京都駅のホームまで無事に避難を完了した。



事故当時の状況について、運転士は「京都駅3号線を出発し、約120メートル走行して転轍器を通過した際、車両の後ろから何か引っ張られるような感覚を覚えた」と証言しており、異変を察知して直ちに列車を緊急停止させたという。



施設部による説明によると、4両編成のうち脱線したのは2両目と3両目にあたる。具体的には、2両目の後ろ側の台車（第3軸・第4軸）と、3両目の前側の台車（第1軸・第2軸）の計4軸の車輪が、いずれも進行方向に向かって右側にレールから外れていた。

会見では、事故現場となった線路の特殊な構造についても質問が及んだ。京都駅には4つの線路（1〜4番線）があり、橿原神宮前方面の上下線とどのホームからでも相互に行き来できるよう、「シーサスクロッシング（両渡り線）」と呼ばれる分岐器が設置されている。特に今回の現場は、京都駅を出てすぐに東海道新幹線の高架をくぐりながら大きく左へカーブしていく特殊な線形のため、全国的にも非常に珍しい「曲線上のシーサスクロッシング」という構造をとっていた。近鉄側は「珍しい構造だからといって管理が難しいわけではなく、適切に管理すれば安全に機能するもの」と説明し、構造自体に問題があったわけではないとの認識を示した。



また、事前の点検状況については、事故当日の朝、始発電車が走る前に係員が徒歩による線路点検を現場で実施していたが、その際には異常は認められなかったという。さらに、遠隔システムを用いた始業点検でも分岐器が正常に動作することが確認されており、システム上で進路の安全が開通し、信号が青になったことを確認した上で列車を出発させていた。近鉄側は、事前の各種点検において一切の異常は認められていなかったとした。

会見の中で、車両の重量や台車の構造など車両側の要因が事故に影響した可能性を問われたが、同社は「現在は調査中」とするにとどめた。脱線した車両の撤去方法については、車輪がレールに乗っていない状態であるため、まずは現場で車両を一旦本来のレールに戻した上で牽引して移動させる方向で検討しているが、具体的な撤去のタイミングや作業の見通しについては未だ検討の段階であるとした。

この事故の影響により、近鉄京都線は京都駅〜上鳥羽口駅間で運転を見合わせている。一時中止されていた京都市営地下鉄烏丸線との相互直通運転は、ダイヤの乱れが回復したため、新田辺行き・奈良行きの運転を再開している。



（ABEMA NEWS）