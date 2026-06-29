本誌『SmartFLASH』は、人気お笑いコンビ・レインボーのジャンボたかおが美女と4年以上にわたり、真剣同棲愛を築いているという情報を入手。取材をおこない、自身の誕生日当日、自宅から彼女とおぼしき女性と出てきて、仲睦まじく北海道に向かう姿などを報じた。

「お笑いコンビ・レインボーは、ジャンボたかおさんと池田直人さんの2人によって2016年に結成されました。男女の恋愛模様や日常生活の “あるある” をテーマにしたコントが幅広い世代から人気を集めています。

YouTubeチャンネル『レインボーコントチャンネル』は、登録者数186万人超え（6月29日午前11時時点）。2025年には『キングオブコント2025』（TBS系）に3位入賞した実力派コンビです。

お相手の女性は、目元が相方の池田さんがコントで女装したときの雰囲気にそっくりで、リアルな恋愛描写は彼女との日常生活からヒントを得たのではないかとも言われます」（本誌記者）

X上には、

《ジャンボさんは、畑芽育ちゃんだと思ってた、付き合ってると思ってた》

《レインボーのジャンボさんの熱愛、畑芽育ちゃん大丈夫なのか心配…》

《最近レインボーの動画沢山見てたから、ジャンボの熱愛はおめでとー！なんだけど。お相手が池田似の美女って微笑ましすぎる！！》

など、祝福の声に交じって女優の畑芽育を心配する声が見られる。というのも、畑は大の “ジャンボファン” として知られるからだ。

「畑さんのお笑い好きは有名な話です。2023年2月、バラエティ番組『ネプリーグ』（フジテレビ系）にゲスト出演した際は、『私、芸人さんがすごく好きで……』と告白。

なかでもジャンボさんを推しており、わざわざ劇場に足を運ぶほど好きだそう。2024年9月放映の『有吉ゼミ』（日本テレビ系）でも、ジャンボさん目当てで劇場に通いつめ、出待ちするほどのファンだと発言しています。

同年12月の『ダウンタウンDX』（日本テレビ系）では共演し、ジャンボさんの料理を試食しています。そのときは『すごくおいしかったし、私、ジャンボさんに恋してるんですよ。今日、手料理が食べれられてすごくうれしい』と、突然、13歳上のジャンボさんに頬を赤らめつつ告白していましたからね」（芸能記者）

自身が無名時代から劇場に通っていたという畑は、ジャンボの魅力について「人柄も体格も声も素敵だ」と語っていた。ジャンボの彼女も、そうした点に魅力を感じたのかもしれない。