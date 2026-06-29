元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が27日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。「最近、めっちゃ格好いい」と思ったサッカー選手を実名告白した上で、自身に寄せられる声に反発した。

今週のゲストはタレント徳光正行。田中は徳光を前に「サッカーで最近、めっちゃ格好いいと思う人見つけて」と切り出した。その上で「言っていいよね？ 私、狙ってないからね？ 狙ってないし、そういうあれじゃなくて。中村敬斗さん」と明かした。

「めっちゃ格好いいの。背が高くて。顔小さくて。ファッション誌の表紙に出られて」と絶賛した上で「私、インスタ見るだけのアカウント持ってるんですけど、フォローしちゃいました」と閲覧専用のアカウントの存在を明かした。当該アカウントは「適当な名前でやってます」と補足した。

さらに「スポーツ選手をキャーキャー格好いい格好いいとかって言うと、どっちかなの」と明かし、自身に寄せられる声を2つ紹介。「『狙われてるよ、気を付けて』みたいなことなのか。なんか『40（歳）のおばさん、痛いわ』なのか。もうさ、いいじゃん。普通に雑談してるんだから！ 徳光さんと」と声を大にした。そして「だからもうほっといてほしいんですけど。でも格好いい人増えてるね」と続けた。

中村は現在行われているFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会に日本代表として出場。1次リーグのオランダ戦では後半12分、0−1から同点に追い付くゴールを決めている。