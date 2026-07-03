【明日から】Amazonプライムデーでアシックス商事のビジネスシューズがセールに
年に一度のビッグセール「Amazon プライムデー」に先駆けて、2026年7月7日（火）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はAmazon プライムデー本番と同じなので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。
アシックス商事が開発するビジネスシューズ「TEXCY LUXE（テクシーリュクス）」もセール予定。革靴なのにスニーカーのような履き心地を実現したビジネスシューズとして高い人気を誇り、毎日の通勤や外回りをもっと快適にしたい！という人は要チェックです。
気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。
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イベント期間中、合計10,000 円（税込）以上のお買い上げを対象にポイント還元率がアップ！家電商品はさらにポイントアップでお得に。ただいまエントリー受付中。
→ エントリー受付中！キャンペーン詳細ページはこちら
※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
アシックス商事が開発するビジネスシューズ「TEXCY LUXE（テクシーリュクス）」もセール予定。革靴なのにスニーカーのような履き心地を実現したビジネスシューズとして高い人気を誇り、毎日の通勤や外回りをもっと快適にしたい！という人は要チェックです。
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【一番人気】ロングセラーのシンプルなストレートチップ
TEXCY LUXE(テクシーリュクス) メンズ TU-7774 スニーカーのような履き心地 ビジネスシューズ
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
やわらかな牛革を使用。リピート買いする人も続出
アッパーにはソフトな牛革を採用した、幅広モデル（4E）のシューズ
ゴルフ場への行き帰りにもぴったりなビジカジシューズ
スリッポンタイプのビジネスシューズ
TEXCY LUXE(テクシーリュクス) メンズ アシックス商事 TU-7770 本革ビジネスシューズ
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
基本性能を備えたコインローファーモデル
その他のセール予定商品
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ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
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※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
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