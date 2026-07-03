【明日から】Amazonプライムデーでアシックス商事のビジネスシューズがセールに
年に一度のビッグセール「Amazon プライムデー」に先駆けて、2026年7月7日（火）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はAmazon プライムデー本番と同じなので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

アシックス商事が開発するビジネスシューズ「TEXCY LUXE（テクシーリュクス）」もセール予定。革靴なのにスニーカーのような履き心地を実現したビジネスシューズとして高い人気を誇り、毎日の通勤や外回りをもっと快適にしたい！という人は要チェックです。



気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。

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【一番人気】ロングセラーのシンプルなストレートチップ


TEXCY LUXE(テクシーリュクス)

TEXCY LUXE(テクシーリュクス) メンズ TU-7774 スニーカーのような履き心地 ビジネスシューズ

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



やわらかな牛革を使用。リピート買いする人も続出


TEXCY LUXE(テクシーリュクス)

TEXCY LUXE(テクシーリュクス) メンズ アシックス商事 本革ビジネスシューズ

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アッパーにはソフトな牛革を採用した、幅広モデル（4E）のシューズ


TEXCY LUXE(テクシーリュクス)

TEXCY LUXE(テクシーリュクス) メンズ 本革 幅広4E TU-7795ビジネスシューズ

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ゴルフ場への行き帰りにもぴったりなビジカジシューズ


TEXCY LUXE(テクシーリュクス)

TEXCY LUXE(テクシーリュクス) メンズ アシックス商事 TU-7776 本革 スニーカービズビジネスシューズ

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スリッポンタイプのビジネスシューズ


TEXCY LUXE(テクシーリュクス)

TEXCY LUXE(テクシーリュクス) メンズ アシックス商事 TU-7770 本革ビジネスシューズ

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基本性能を備えたコインローファーモデル


TEXCY LUXE(テクシーリュクス)

TEXCY LUXE(テクシーリュクス) メンズ 本革 TU-7775ビジネスシューズ

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その他のセール予定商品


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new balance(ニューバランス)

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ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


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