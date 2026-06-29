【スプレーワーク HG トリガーエアーブラシ（スーパーファイン）】 参考価格：18,700円 セール価格：12,331円

Amazonにて、タミヤのエアーブラシ「スプレーワーク HG トリガーエアーブラシ（スーパーファイン）」が特別価格で販売されている。価格は参考価格の34%オフとなる12,331円。

本商品は、ダブルアクションタイプの高性能エアーブラシで、タミヤスプレーワークシリーズの各コンプレッサーやエアー缶に接続できる。操作が簡単で長時間の作業でも疲れにくいトリガー（引き金）式。グリップは握りやすい樹脂製となっている。

ノズル口径は0.2mm、幅0.5mm以下の細い線の吹きつけができ、迷彩塗装を施す機会が多い戦車モデラーや飛行機モデラーにもぴったり。ニードルストッパー付きで、吹き幅を一定にできる。塗料カップは洗いやすい一体型で､残りやすいメタリック塗料の粒子などもきれいに取り除け、塗料のたれを防ぐ溝も付いている。

なお、セール品の売り切れやセール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

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