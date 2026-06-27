夏の暑さが容赦なく身体を包み込む季節になると、なぜか無性に恋しくなる一品。それが、冷やし中華。

色とりどりの具材が美しく盛り付けられた皿の上に、キンキンに冷やされたコシのある中華麺。甘酸っぱいタレが食欲を一気に呼び覚まし、暑さでぐったりとした身体に、爽やかな活力を吹き込んでくれる。日本の夏に欠かすことのできない、まさに「夏の風物詩」と言える絶品グルメだ。「冷やし中華はじめました」夏の入り口にそんな貼り紙を目にすると、思わず心が躍ってしまうという方は筆者だけではないはずだ。

醤油ベースのキリッとした王道タイプ、ゴマだれの濃厚クリーミータイプ、塩ベースの上品な仕上がり、酢の効いた爽やか系まで、冷やし中華と一言で言っても、その表情は実に多彩。ハム、錦糸卵、きゅうり、トマト、もやし、紅生姜などの具材がそれぞれの店の個性を引き立て、それぞれのお店で異なった特徴があるというのも、嬉しいポイントだ。

日本各地にキラ星のごとく存在しているお店の中から、今回は東京・銀座に鎮座する最高のお店をご紹介したい。お店の名前は「萬福」だ。

・大正末期から続く、銀座の生き字引、それが老舗町中華「萬福」

「萬福」の創業は、なんと昭和元年（1926年）。昭和元年（1926年）といえば、大正15年12月25日に大正天皇が葉山御用邸において崩御されたため、たった1週間しか存在しなかった年。

初代店主が屋台として始めたのが、その始まり。そして昭和4年（1929年）、現在の銀座2丁目に店舗を構え、それから約100年にわたって、三代にわたって暖簾を守り続けてきた。

大正、昭和、平成、令和と4つの時代を生き抜き、100年近くの間、銀座の街と共に歩み続けてきた、まさに「東京屈指の老舗町中華」中の老舗が「萬福」なのだ。



・1年中提供されている「冷やしそば」それが「萬福」の流儀

メニューを開けば、萬福の看板メニュー「中華そば」をはじめ、餃子、シュウマイ、炒飯など、王道の町中華メニューが堂々と並んでいる。そして夏の暑い日に絶対に外せないのが、こちらのお店の「冷やしそば」だ。

こちらのお店では「冷やし中華」ではなく「冷やしそば」と呼ばれている。そしてこの「冷やしそば（醤油味）」は年中休まず提供されているのも萬福ならではの特徴。

「冷やし中華はじめました」の貼り紙がない代わりに、四季を問わず、いつでも素晴らしい味わいを楽しむことができる。もちろん夏に味わう「冷やしそば」は格別だ。



まず冷やしそばが届けば、素晴らしいその見た目に驚くかもしれない。

具の素晴らしい色のバランスは、まさに芸術品のような見た目だ。



もちろん味わいも格別。

シコシコとした麺の食感にそれぞれの具材の味わいと食感の違い、そしてそれらをまとめる醤油ダレ、全ての食感と味わいが完璧と言っても過言ではないのだ。



歌舞伎座の裏手にひっそりと佇む町中華で四季を問わず堪能できる絶品の冷やしそば。流行のラーメンや洒落た創作中華とは一線を画す、変わらぬ「町中華」の真髄がそこにあるのだ。

もし銀座を訪れることがあるのであれば、ぜひ一度老舗町中華で美味しい冷やし中華を味わってみてはいかがだろうか？

＜店舗情報＞

店名 萬福（まんぷく）

住所 東京都中央区銀座2-13-13

営業日

月曜日 11:30 - 14:30 / 17:00 - 22:00

火曜日・水曜日・木曜日・土曜日 11:30 - 15:00 / 17:00 - 22:00

金曜日 11:00 - 15:00 / 17:00 - 22:00

定休日

日・祝日

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