自分の英語で伝える価値！ ネイティブキャンプ「AI翻訳・AI英会話時代における英語学習の価値」

記事ポイント ネイティブキャンプが外国人講師1,173名を対象に英語学習の価値を調査「自分の英語」で話そうとする日本人に97％が好感を持つと回答信頼関係や熱意を伝える場面では83％が「自分の言葉」を支持 ネイティブキャンプが外国人講師1,173名を対象に英語学習の価値を調査「自分の英語」で話そうとする日本人に97％が好感を持つと回答信頼関係や熱意を伝える場面では83％が「自分の言葉」を支持

ネイティブキャンプが、世界140カ国・1,173名の外国人講師を対象に「AI翻訳・AI英会話時代における英語学習の価値」に関する調査を実施しました。

AI翻訳機や翻訳アプリへの肯定感と、自分の言葉で英語を話すことへの好感度が示されています。

ネイティブキャンプ「AI翻訳・AI英会話時代における英語学習の価値」

調査対象：ネイティブキャンプに在籍する世界140カ国の外国人講師回答者数：1,173名調査期間：2026年5月21日〜5月25日調査方法：インターネット調査

調査では、97％が「文法が完璧でなくても、自分の言葉で英語を話そうとする日本人」に好感を持つと回答しました。

信頼関係を築く場面や熱意を伝える場面では、83％がAI翻訳よりも「自分の言葉」によるコミュニケーションを支持しています。

AI翻訳機や翻訳アプリを使って話しかけられることについては、「非常に素晴らしい」「ややポジティブ」と回答した人が合わせて53％です。

AI翻訳への肯定感と会話での使い分け

設問：日本人が「AI翻訳機や翻訳アプリ」を使って話しかけてくることについて回答形式：単一選択結果：「非常に素晴らしい」「ややポジティブ」が合わせて53％

AI翻訳機や翻訳アプリは、言葉の壁をなくし、情報共有をスムーズにする手段として一定の肯定感が示されました。

正確な内容を伝える手段として受け止められる一方、「どちらとも言えない」と回答した人も一定数います。

便利さを感じつつも、リアルな会話における違和感を覚える人もいます。

信頼関係や熱意では「自分の言葉」を支持

設問：「AI翻訳機を使った会話」と「自分の英語」で話す場合の伝わり方結果：「用件を正確に伝える場面」ではAI翻訳を支持する回答が約30％結果：「信頼関係を築く場面」や「熱意を伝える場面」では83％が「自分の言葉」を支持

正確な情報伝達では、AI翻訳に一定の役割があります。

信頼関係や熱意を伝えるコミュニケーションでは、自分の言葉で向き合う姿勢が重視されています。

用件伝達や情報共有ではAIを活用し、相手との関係性を深める場面では人間が自分の言葉で伝えるという、目的に応じた使い分けが示されています。

文法が完璧でなくても「自分の英語」に好感

設問：文法が完璧ではなくても、AIに頼らず「一生懸命に自分の英語」で話しかけてきた場合回答形式：単一選択結果：97％が「拙くても自分の英語で話そうとする人」に好感結果：「正確に話してほしい(AI翻訳のほうが良い)」は0人

回答者の多くは、機械的な完璧さよりも「あなた自身と話したい」という人間らしい姿勢を重視しています。

文法が完璧ではなくても、自分の英語で話そうとする行動そのものが好感につながっています。

画面ばかりを見る会話で生まれる心理的な距離

設問：「AI翻訳機の画面」ばかりを見て会話している時に感じる心理的な距離回答形式：単一選択結果：83％が「心の距離を感じる」と回答

AI翻訳機や翻訳アプリは便利なツールです。

一方で、会話中に画面への依存が強くなると、相手に「距離を感じる」「親密になりにくい」といった印象を与える可能性があります。

リアルなコミュニケーションでは、正確に伝えることだけでなく、相手に目を向け、自分の言葉で向き合う姿勢が信頼関係につながります。

英会話を身につける価値は信頼関係と熱意

設問：AI翻訳が普及した時代に、人間が「英会話」を身につける最大の価値回答形式：複数選択可、最大3つまで結果：「代替不可能な信頼関係・友情を築ける」が66％／774票結果：「感情や熱意を直接伝えられる」が51％／596票

外国人講師の多くにとって、英会話は単なる言語スキルではなく、相手との信頼関係を築くための力です。

感情や熱意を伝える場面でも、自分の言葉で話す英会話力が重視されています。

AI翻訳が普及する時代でも、自分の言葉で話す力は、相手との距離を縮めるコミュニケーション力として位置づけられています。

ネイティブキャンプ英会話の特徴

ネイティブスピーカーとレッスン回数無制限24時間365日、今すぐレッスンパソコン・スマホ・タブレット、どこでも場所を選ばずに世界140ヵ国を超える講師陣カランメソッドをはじめ豊富な教材NC×AI ALL-IN-ONEの英語学習アプリ家族で使える1,980円(税込)のファミリープラン

ネイティブキャンプ英会話は、世界各国のバラエティ豊かな15,000名以上の講師と32,000以上の教材による英会話レッスンがあります。

累計レッスン数は8,000万回を超えています。

個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとして、オンラインで英会話レッスンを利用できます。

AI翻訳を用件伝達に役立てながら、関係づくりや熱意を伝える場面では自分の英語で向き合うという使い分けが見えてきます。

文法の正確さだけでなく、画面に頼りすぎず相手へ目を向けて話す姿勢が、英会話を学ぶ価値として示されています。

ネイティブキャンプ「AI翻訳・AI英会話時代における英語学習の価値」の紹介でした。

よくある質問

Q. 調査対象は誰ですか？

A. ネイティブキャンプに在籍する世界140カ国の外国人講師です。

回答者数は1,173名で、調査期間は2026年5月21日〜5月25日です。

Q. 「自分の英語」で話そうとする日本人への好感度は何％ですか？

A. 97％が「拙くても自分の英語で話そうとする人」に好感を持つと回答しました。

「正確に話してほしい(AI翻訳のほうが良い)」は0人です。

Q. AI翻訳機や翻訳アプリへの受け止め方はどうでしたか？

A. 「非常に素晴らしい」「ややポジティブ」と回答した人が合わせて53％でした。

情報共有や用件伝達では一定の肯定感が示されています。

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