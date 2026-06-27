美しい髪を育てるためには、頭部全体をほぐして毛根に酸素や栄養を届けることが大切。そこで取り入れたいのが、美容師・和久井克哉さんが提案する「指リフト」。今回は1日たった3分でOKの、くいしばりやストレスによるコリに効くこめかみのリフトアップを教えてもらいました。

「指リフト」は頭皮をほぐして血流を促すマッサージ

ハリ・コシのあるすこやかな髪のためには、頭皮の血流がいいことが条件。

【写真】側頭部のほぐし方

ところが、40代以降は加齢にともなう毛細血管の減少や、眼精疲労などによる頭皮のコリが原因となり、血流が滞りがちに。指リフトで頭部全体をほぐして血流を促すことで、美しい髪を育むことができます。

まずは基本をチェック！指リフトQ＆A

指リフトによる効果とやり方について、詳しく見ていきましょう。

●Q1：1日1回でもいい？

A．1日1回でもいいので毎日続けることが大切

40代以降は血流が滞りやすくなるので、1日2回行うのが理想的。でも、難しいときは1日1回でも構いません。老けない髪づくりに大事なのは、無理のないペースで毎日コツコツ続けること。

●Q2：いつやるのが効果的？

A．入浴中や入浴後がおすすめですがこだわらなくてOK

体が温まると血流がよくなるので、入浴中や入浴後が効果的。ただ、指リフトはいつでも、どこでもできるのがいいところ。いつやるかにこだわりすぎない方が、継続しやすくなります。

●Q3：やりすぎると逆効果？

A．正しい方法なら1日何回やっても大丈夫！

気づいたときにこまめに行ってOK。ただし、指で頭皮をこするようにマッサージすると摩擦で乾燥や炎症を引き起こす可能性が。こすらず、押し上げるように行ってください。

●Q4：ちょうどいい力加減は？

A．指の腹で頭皮をしっかり押し上げて

奥の筋肉に届くよう、指をぐっと強く押し上げるイメージでしっかりと力を入れましょう。頭皮に対して指が垂直に当たるようにしてください。爪で頭皮を傷つけないように注意して。

●Q5：効果はどれくらいで現れる？

A．少なくとも6か月は続けてみて

早い場合は2か月で効果を実感する人もいますが、少なくとも6か月は続けてください。髪よりもまず、肩コリや顔のたるみなどに、比較的早く効果を実感する人が多いです。

日頃の“力み”をリセット！側頭部をリフト（20秒）

側頭部は歯ぎしりやくいしばり、ストレスによる力みでこりやすい部分。指のはらを使って頭皮に圧をかけながらほぐして。頭頂部に向けてしっかり押し上げるようにするのがコツ。

●1：耳のつけ根上部〜耳のうしろを指で押し上げる

耳のつけ根の上部に小指、耳のうしろに人さし指がくるように指を置く。指でゆっくり2回押し上げ、3回目は頭頂部に向けてさらにぐーっと押しあげる。

●2：指を上にずらしてこめかみ横を押し上げる

小指から人さし指までを、こめかみの横辺りにずらす。指でゆっくり2回押し上げ、3回目は頭頂部に向けてぐーっと押し上げる。

●3：指を上にずらして側頭上部を押し上げる

小指から人さし指までを、ハチのやや上辺りにずらす。指をゆっくり2回押し上げ、3回目は頭頂部に向けてぐーっと押し上げる。うつむくように顔を下に向けると、指の力が伝わりやすい。

※妊娠中やその可能性がある方、持病がある方は事前に医師に相談してください。また、痛みや不調、目元などに異常や違和感を感じるときは行わないでください。

※効果には個人差があります。