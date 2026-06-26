YouTubeチャンネル「マイルで節約旅行【2児の母・会社員マイラー まる】」が、「ANAマイラー必見！ソニー銀行で30,500マイル | 条件は超簡単」と題した動画を公開した。動画では、ANAマイレージクラブとソニー銀行が共同で実施する、最大30,500マイルが獲得できるキャンペーンの全容や達成条件について解説している。



キャンペーンの対象となるのは、「ANAマイレージクラブ」と「Sony Bank WALLET」が一体となった年会費無料のデビットカードである。1枚でマイレージクラブ機能、Visaデビット機能、キャッシュカード機能の3役を果たす。11カ国の通貨に対応し、外貨をそのまま使うことで海外での決済手数料を抑えられるのが特徴だ。まるは、このカードについて「海外での利用として、かなりいい選択肢なのではないか」と評価した。



動画では、今回のキャンペーンでマイルを獲得するための具体的な条件を解説している。開催期間は2026年6月26日から8月31日まで。特典の1つ目は、口座開設とカードの新規発行に加え、国内ショッピングの利用で最大20,000マイルが付与されるというものだ。利用金額に応じてマイル数は変動し、20万円以上の利用で満額を獲得できる。



特典の2つ目は、指定期間中に1回あたり10万円以上の給与や賞与を同口座で受け取ることでマイルが付与される。10万円以上15万円未満で5,000マイル、15万円以上で最大10,000マイルが獲得可能だ。これらに加え、カード申し込み前に「マイ友プログラム」へ事前登録を行えば500マイルが追加され、合計で最大30,500マイルの獲得となる。まるはこれらを「かなり低いハードルで達成できる条件」と説明した。



一方、注意点として、給与受け取りは明細に「給与振込」等の表示がある取引のみが対象となり、社名名義や単なる振り込み扱いは対象外となることが挙げられた。また、ANA Payへのチャージもショッピング利用額の集計対象外となる。まるは、「前回人気すぎて早期終了したことがあるから、気になっている方は早めの申し込みがいいと思う」とアドバイスした。各条件の詳細やエントリー方法は、ソニー銀行の公式ウェブサイトで確認できる。



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