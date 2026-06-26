カウンセラーで作家のRyota氏が、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「【専門家も実践】不安を消す技術7選／考えすぎる脳の休め方がこれだ！」と題した動画を公開した。動画内では、現代人が抱えがちな不安を解消し、考えすぎる脳を休めるための具体的な7つのアプローチが解説されている。



Ryota氏はまず、不安の多くは「脳の疲れ」に起因すると指摘する。頭の中だけで悩みを抱え込むと、脳の「ワーキングメモリー」が消費され続け、疲労によってネガティブな思考に陥りやすくなるという。



この状態から抜け出す第一のステップとして「ジャーナリング」が紹介された。不安や思い浮かんだことを紙やスマートフォンに書き出すことで、脳内を整理し、同じ悩みを堂々巡りさせる事態を防げると解説している。



続いて、今この瞬間に集中する「散歩マインドフルネス」の重要性に言及。歩くこと自体に没頭し、脳を空っぽにすることで、日頃考え事をして疲労している脳の部位を休ませることができる。さらに、歩行はセロトニンの活動を促し、「人をシャキッとさせてくれる」と語った。



また、情報過多な現代において「脳を休める1日を持つ」ことも推奨している。ネガティブなニュースやSNSから距離を置き、読書やゲームなど自分の好きなことに没頭する時間を意図的に作ることで、ピリピリとしたモードから切り替わると強調した。加えて、疲労が不安を増幅させることから、睡眠時間を削らずに「普段より30分早く寝る」というシンプルな行動の絶大な効果も説いている。



動画の後半では、メンタルを保つための選択肢として「昔好きだったことを再開する」ことや、1ヶ月間だけ最低限の支出で暮らすことで「これだけで生きていける」という安心感を得るワークを提案した。



最後にRyota氏は、「1年に1つ新しいことを始める」ことの意義を説く。絶望とは選択肢がない状態であり、新しいことに挑戦して自分にできることを増やしておくことが、将来への希望につながると結論付けた。不安と上手く共存するためのこれらの技術は、ストレス社会を生き抜くための大きなヒントとなるだろう。



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