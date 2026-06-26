BLACKPINKのリサが、交際が報じられていた実業家フレデリック・アルノー氏と破局した可能性が浮上している。リサは2023年にアルノー氏との関係が初めて伝えられていた。アルノー氏は高級時計ブランド「タグ・ホイヤー」のCEO。「ルイ・ヴィトン」「Dior」「HUBLOT」「ティファニー」「モエ・シャンドン」「ヘネシー」などを傘下に持つ世界最大級のラグジュアリー・グループ「LVMH」のCEOで世界長者番付1位にもなったことがあるベルナール・アルノー氏の三男として知られる。



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今回の報道は、米「ヴァニティ・フェア」誌のインタビューで触れられたもの。記事では「私生活に関する質問は控えるよう求められていた」としながらも、「2人はすでに別れたようだ」と記され、リサが現在はシングルである可能性が示唆された。



2人の関係をめぐっては、今年3月に開かれたリサの誕生日パーティーにアルノー氏の姿が見られなかったことから、不仲説がささやかれていた。



今回の報道により、その見方が強まった形だが、双方からの正式なコメントは出ておらず、今後の動向が注目される。



（BANG Media International／よろず～ニュース）