女性を盗撮した疑いのある男、警察の家宅捜索中にマンション13階から転落　死亡が確認【韓国】

韓国で女性を盗撮した疑いで警察の捜査を受けていた30代男が、自宅の家宅捜索の最中に転落して死亡した。

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6月26日、龍仁（ヨンイン）西部警察署によると、前日の25日午後9時46分ごろ、違法撮影の疑いが持たれている30代の男が、京畿道（キョンギド）龍仁市水枝区（スジグ）のマンション13階から転落した。

男は重傷を負って病院に搬送されたが、その後、死亡が確認された。

当時、警察官3人が家宅捜索のために男の自宅を訪問し、父親に令状執行の事実を説明した後に男の部屋に入ってきた。その際、男は窓枠に腰掛けていたが、そのまま外へ転落したという。

男は先月4日、水枝区でスマートフォンを使って女性を盗撮した疑いで警察の捜査を受けていた。

（写真＝サーチコリアニュース編集部）

警察は捜査の過程で手続き上の問題はなかったとみているが、被疑者が死亡したことから、詳しい経緯を調べている。

（記事提供＝時事ジャーナル）

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