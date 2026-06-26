A24と『TALK TO ME／トーク・トゥ・ミー』のダニー＆マイケル・フィリッポウ兄弟監督がタッグを組んだホラー映画『ブリング・ハ ー・バック』が７月10日(金)より公開。物語のキーとなる、閲覧注意の“とある映像”をご紹介する。

父親を亡くし、里親のもとに引き取られた兄・アンディと目の不自由な妹・パイパー。里親のローラは明るく優しげな人物だが、警戒心の強いアンディはローラの振る舞いに不自然さを感じ取っており、彼女を信用しきれないでいる。そんななか、ローラは“ある儀式”の準備を着々と進めていた……。

ご紹介するのは、劇中でローラが繰り返し見ている“儀式のVHS映像”である。かなり気味が悪く、生理的な嫌悪感を煽る場面もあるため、閲覧注意だ。映像は、ローラが信奉する一連の儀式の作法がおさめられており、彼女は教材のようにこの映像を繰り返し見ていた。目的は不明だが、儀式がよからぬものであることは、充分にお分かりいただけることだろう。

＜モザイクなし、閲覧注意＞



ローラはこのVHSを一体どこで手に入れたのか？ なんと、その入手元であるWEBサイトの存在が明らかになった。（URLは後述）

このサイトは儀式用のアイテムや呪物を取引するマーケットプレイスのようだ。驚くべきことに、『TALK TO ME／トーク・トゥ・ミー』に登場する“霊を憑依させる手”のオブジェが販売されていた痕跡も。つまり、フィリッポウ兄弟監督作品の登場人物たちが御用達のサイトというワケだ。

サイトは英語かロシア語のみが選択できる模様。サイトを開くとまず「このサイトは厳重に監視されています」「自己責任でご利用ください」といった注意書きが表示されるが、勇気を出してサイトに入ると、様々なアイテムや動画が閲覧できる。フィクションではあるけれど、かなりリアルなのでドキドキしたいときにどうぞ。もしこういうサイトが他にあっても、安易にアクセスしちゃダメだよ。

WEBサイト：https://www.blackangeltapes.net/

なお、トップに極小の文字で「姉妹サイトの［thisisnotacult.xyz］は乗っ取られている。アクセスしないように」との注意書きがあるが、警告を無視してそのリンクをクリックすると更に気味の悪いものが見れるぞ。

『ブリング・ハー・バック』

７月10日(金)より新宿ピカデリーほか全国公開

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