相場展望6月25日号　米国株: 根拠なき熱狂・・NYダウだけが元気　日本株: 海外短期投機筋「売りたい強気」⇒ババ抜き相場の日経平均へ

■I.米国株式市場

●1.NYダウの推移

1）6/22、NYダウ+147ドル高、51,712ドル 2）6/23、NYダウ▲45ドル安、51,666ドル 3）6/24、NYダウ+182ドル高、51,848ドル

【前回は】相場展望6月22日号 米国株: スペースXの株価、ついに下落⇒今後の株価推移と波及に注目 日本株: 日経平均は終値で初の7万円台乗せも、目立つ落ちこぼれ銘柄

●2.米国株: 根拠なき熱狂・・NYダウだけが元気

1）根拠なき熱狂・・NYダウだけが元気 （1）6/24 主要株価指数 前日比 NYダウ +182ドル高 +0.35％高 ナスダック総合 ▲110安 ▲0.43％安 S&P500種 ▲7安 ▲0.10％安 半導体株（SOX） ▲24安 ▲0.18％安

（2）6/24の米国主要株価指数は、6/22からの流れを継続している ・NYダウは堅調ながらも、それ以外の指数は対照的に軟調を示している。

（3）NYダウ強くvsその他の株価指数は弱い状況は、スペースXの上場来高値の6/16以来の流れのなかで目立ち始めた特徴 ・人工知能（AI）・半導体関連銘柄の「狂騒」の宴の終わりを示唆しているのか要注意。

2）スペースXの株価、ついに6/24 に上場来安値 ⇒ 相場の転機となるか? 注目 （1）スペースXの上場来の株価 6/12 160.95ドル 新規上場、公募価格135ドル比+19.2％高 6/15 192.50 +19.6％高 6/16 201.80 +4.8％高 6/17 191.82 ▲4.9 ％安 6/18 185.00 ▲3.5％安 6/19 祝日「奴隷解放記念日」で休場 6/22 154.60 ▲16.4％安 6/23 156.11 +0.97％高 6/24 154.54 ▲1.00％安・・高値から▲23.41％下落

・6/16上場来高値から6/24終値で▲23.41％下落した。時価総額は6/22現在、6/16から▲6,000億ドル（約▲97兆円）超、2兆円をわずかに上回る水準となっている。 ・それでも、株価はIPO価格135ドルを6/22でも+14.51％上回っており、時価総額は世界で6番目に大きい。

（2）あと超大型の新規株式公開（IPO）が2銘柄控えている 1. 残された超大型IPO銘柄 ・オープンAI ・・ 137兆円規模 ・アンソロピック・・ 155兆円規模

（3）経験則では、超大型案件後に「相場の流れが大きく変わった」事例あり。そのため、要注目したい。

■II.中国株式市場

●1.上海総合指数の推移

1）6/22、上海総合+72高、4,163 2）6/23、上海総合▲56安、4,106 3）6/24、上海総合+4高、4,110

■III.日本株式市場

●1.日経平均の推移

1）6/22、日経平均+1,103円高、72,353円 2）6/23、日経平均▲2,656円安、69,788円 3）6/24、日経平均▲613円安、69,174円

●2.日本株: 海外短期投機筋は「売りたい強気」に転換⇒ババ抜き相場の日経平均へ

1）海外投資家の先物は5月5週から売り転換、「売りたい強気」に騙されるな! （1）海外投資家の株価先物の投資の推移 外国人の週単位の動き 外国人の先物買残高 ・2026年初め 0億円 5月4週 ~5/22 +10兆8,667億円買残高 5月5週 ~5/29 ▲3,953億円売 6月1週 ~6/05 ▲ 810億円売 6月2週 ~6/12 ▲5,074億円売 5月5週~6月2週合計▲9,837億円売 +9兆8,830億円買残高

・海外投資家（主に海外短期投機筋）は先物を、年初から5月4週までほぼ一貫して+10兆8,667億円を買ってきた。その結果、日経平均は年初から5/22まで+13,000円上昇した。

（2）海外短期投資家は「売りたい強気」に転換 ・海外投資家が先物を売り始めた5月5週~6月2週に、日経平均は+2,681円上がった。その間、海外投資家の先物買残高は▲9,837億円も減少している。 ・海外投資家の手口を見ると、 ・朝もしくは午前中は、先物を買って日経平均を元気よく押し上げる。 ・個人投資家などが提灯で買ってきたこところで、当日買った以上に先物を売る。いわゆる「売りたい強き」作戦を進行させているようだ。 ・結果、海外投資家の先物買残高は減少する。このような手口で、海外短期投機筋は投資資金を市場から回収しているようだ。

（3）まだ続く「海外短期投機筋の『売りたい強気』」⇒ババ抜きに入った日経平均 ・先物の買残高は6/12時点で9兆8,830億円もある。 ・5/22時点からまだ▲9.05％しか先物買残高は減っていない。よって、海外短期投機筋は「我慢強く、売りたい強気」作戦を実行してくると思われる。 ・日経平均は「ババ抜き」相場と化したようだ。

2）日経平均寄与上位5銘柄の状況 （1）6/22、日経平均+1,103円高、寄与上位5銘柄+782円高、占有率70.89％ ・寄与上位 寄与額 上昇率 株価上昇幅 東京エレクトロン +245円高 +3.24％高 +2,440円高 フジクラ +201 +19.38 +1,000 イビデン +125 +7.59 +1,865 ソフトバンクG +107 +1.87 +133 アドバンテスト +104 +1.35 +430 合計 +782円高

・AI・半導体関連銘柄が、日経平均を押し上げる展開。

（2）6/23、日経平均▲2,565円安、寄与上位5銘柄▲1,776円安、占有率69.23％ ・寄与上位 寄与額 下落率 株価下落幅 ソフトバンクG ▲588円安 ▲10.09％安 ▲731円安 東京エレクトロン ▲487 ▲6.22 ▲4,840 キオクシア ▲385 ▲15.10 ▲16,410 アドバンテスト ▲179 ▲2.30 ▲740 イビデン ▲137 ▲7.72 ▲2,040 合計 ▲1,776

・下落寄与銘柄では上記以外に、村田製作所▲100円、ファナック▲84円、レーザーテック▲74円、TDK▲60円、ディスコ▲38円と半導体関連銘柄が売られたのが目立つ。

（3）6/24、日経平均▲613円安、寄与上位5銘柄▲514円安、占有率83.84％ ・寄与上位 寄与額 下落率 株価下落幅 東京エレクトロン ▲308円安 ▲4.19％安 ▲3,060円安 TDK ▲64 ▲3.22 ▲127 アドバンテスト ▲56 ▲0.73 ▲230 ファーストリテイリ ▲51 ▲0.77 ▲630 フジクラ ▲35 ▲2.68 ▲174 合計 ▲514

・AI・半導体関連株が日経平均を押し下げた。

3）値上がり・値下がり銘柄数 ・ 値上がり 値下がり 日経平均 6/22 792 727 +1,103円 6/23 366 1,154 ▲2,565 6/24 678 826 ▲613

・値下がり銘柄数が目立つ展開が続く。

●3.日本向け原油輸出拡大巡り協議、カナダ・アルバータ州、脱中東依存を支援（ロイター）

●4.日本ハム、220品目で5~46％値上げ、8月から（共同通信）

■IV.注目銘柄（投資は自己責任でお願いします）

執筆者プロフィール

・2413 エムスリー 業績堅調 ・2607 不二製油 業績好調 ・4107 伊勢化学 業績回復期待

中島義之 （なかしま よしゆき）

1970年に積水化学工業(株)入社、メーカーの企画・管理（財務含む）を32年間経験後、企業再生ビジネスに携わる。現在、アイマックスパートナーズ（株）代表。メーカーサイドから見た金融と企業経営を視点に、株式含む金融市場のコメントを2017年から発信。発信内容は、オープン情報（ニュース、雑誌、証券リポート等々）を分析・組み合わせした上で、実現の可能性を予測・展望しながらコメントを作成。http://note.com/soubatennbou