元でんぱ組．incの最上もが（37）が、25日までに自身のXを更新。二重整形を否定した。

最上は「かなり前にも話したことあるけれど 10代までうっすい二重（奥）と一重で、それがすごくイヤで母に相談したら『大人になったら瞼が痩せて二重になるわよ、私もそうだったから』と言われたけど」とコンプレックスだった目元について母親に相談した時のことを振り返った。

続けて「いつ…！？てなって、20歳くらいの頃につけまつ毛に出会って、つけてると重さで二重になるからアイドル時代はずっとつけてて、そのうちつけま糊が合わなくなってやめたんだけど（腫れちゃうから）20代後半になったらいつの間にか二重になってたのでした」と年齢とともに二重に変化したと明かした。

最上は「なので、二重整形はしてないです」とつづり、「今はつけないけど、アイライン要らないくらい土台がしっかりしたつけまつ毛を目のきわのところにつけると二重になることあるよ！もし悩んでる子がいたら参考までに…」と共有した。

投稿では、つけまつげありとなしの自撮りショットも公開している。