【闘病】小堀正博 花粉症のような症状から数日で「命の危機」ギラン・バレー症候群の発症を語る-前編

「花粉症だと思っていた」――そんな小さな違和感からわずか数日後、俳優の小堀正博さんは全身に力が入らなくなり救急搬送されました。診断されたのは、自己免疫の異常によって末梢神経が障害されるギラン・バレー症候群。重症化すると呼吸筋まで麻痺し、人工呼吸器が必要になることもある病気です。小堀さんは発症後わずか数日でICU（集中治療室）管理となる重症例を経験しました。本記事では、小堀さんの発症から診断までの経緯とともに、見逃してはいけない初期症状や受診の目安について、日本神経学会神経専門医・指導医の三澤園子先生に解説してもらいました。

※本記事は、個人の感想・体験に基づいた内容となっています。2026年5月取材。

＞【写真あり】小堀正博「ギラン・バレー症候群」から復帰した現在の姿

小堀正博（俳優）

1988年6月19日生まれ、兵庫県出身の俳優。舞夢プロ所属。2006年の映画『かぞくのひけつ』でデビューし、NHK連続テレビ小説『べっぴんさん』『おちょやん』『舞いあがれ！』やドラマ『科捜研の女』などに出演。俳優業の傍ら家庭教師としても活動している。

三澤園子（日本神経学会神経専門医・指導医）

東京科学大学脳神経病態学分野（脳神経内科）教授。日本内科学会総合内科専門医・指導医。日本神経学会神経専門医・指導医。日本臨床神経生理学会専門医。日本神経免疫学会神経免疫診療認定医。千葉大学医学部卒業。千葉大学大学院医学研究院脳神経内科学准教授を経て、2025年5月から現職。

三澤先生

まず現在のご体調をお聞かせいただけますか？

小堀さん

一番元気な頃と比較しても、99.9%元通りといった感覚です。日常生活はほぼ問題なくこなせています。しかし、左の足首から先の動きがまだ少し鈍く、親指がうまく上がりません。足を上げる方向の力もどうしてもまだ弱い状況です。今も週1回リハビリに通っています。

三澤先生

ほとんど日常生活に支障はない状態まで回復されているのですね。安心しました。次に発症当時のことをお話しいただけますか？

小堀さん

救急車で運ばれたのが2024年の3月なのですが、その1～2週間前、3月の頭ごろから喉がイガイガするような感覚や目が少し充血し、微熱があるような感覚が1週間ほど続いていました。その前の週は東京で撮影の仕事があったのですが、スタッフの方に「花粉症っぽいね」と言われるくらいで、自分でもあまり気にしていませんでした。

三澤先生

その後、症状はどのように変化したのでしょうか？

小堀さん

救急搬送される前日の夜、家庭教師の仕事でペンを持つときに握りにくい感覚がありました。しかし疲れているのかなという程度で、車を運転して家まで帰れるくらいだったので、あまり深刻には考えていませんでした。

翌朝起きると熱が38.7℃あり、仕事の連絡をしようとスマートフォンを持とうとしたのですが、するって抜けてしまい力が入りませんでした。昼頃にはペットボトルの蓋が開けられなくなり、熱が高いからなのかなという感覚でいました。

夕方にトイレに行こうとしたら、布団から起き上がれない状態でした。なんとかトイレまで行き、便座に手をかけても力が入らなくてまったく動けなくなったので、さすがにこれはおかしいと思い、救急車を呼びました。

三澤先生

救急車が来てからの経緯をお聞かせください。

小堀さん

救急隊員3人がかりでストレッチャーに乗せてもらいました。症状を伝えると「点滴をすれば治るのでは」という話でしたが、何時間かかってもいいので入院できるところを探してくださいとお願いしました。新型コロナウイルスとインフルエンザの検査はどちらも陰性で、点滴もしてもらい明日の朝には帰れるかなという感覚で、入院させてもらいました。その時は「今日って晩ご飯出るのですか」と聞くくらいの心の余裕がありました。

三澤先生

その後、症状はさらに進行したのですね。

小堀さん

夜になるにつれてどんどん力が入らなくなり、ナースコールが押せなくなってしまいました。柵にぶつけて鳴らすこともできないほど力が入らなくなりました。さらにその後も症状が進行し、翌朝ICUに入ることになりました。そこで記憶がなくなり、次に目を覚ましたときにはICUでした。口には人工呼吸器の管が入り、体を動かそうとしてもまったく動かせませんでした。

診断については、結果がわかるまで2週間ほどかかると聞いていましたが、主治医の先生がすぐにギラン・バレー症候群の可能性が高いと判断して、免疫グロブリン療法（献血から精製された抗体を点滴や注射で投与し、免疫反応を抑えたり、体内の免疫を補ったりする治療法）を開始してくれました。

三澤先生

状況から臨床的にギラン・バレー症候群と診断して、速やかに治療が開始されたのですね。

「思い当たる感染がない」――誰にでも起こりうるギラン・バレー症候群の特徴と初期症状

小堀さん

改めて、ギラン・バレー症候群について教えてください。

三澤先生

神経は中枢神経と末梢神経に大きく分けられます。中枢神経は脳と脊髄を指し、末梢神経はそこから全身へ伸びて、手足を動かしたり、感覚を伝えたりする役割を担っています。ギラン・バレー症候群は、この末梢神経が急に障害される病気です。多くの場合、風邪や胃腸炎などの感染症のあとに発症します。感染をきっかけに、本来は原因となっている病原体を攻撃するはずの免疫が、誤って自分の末梢神経を攻撃してしまうことが原因と考えられています。

障害の起こり方にはいくつかのタイプがあります。代表的には、神経の中心部分で情報を伝達する軸索が傷つく軸索型と、神経を覆う髄鞘が傷つく脱髄型があります。典型的には、両足のしびれや力の入りにくさから始まり、症状が足から腕へと広がっていきます。重症になると、飲み込みづらさやしゃべりにくさがでることもあります。呼吸筋の麻痺が加わると命に関わることがあるため、早期に医療機関で診断と治療を受けることが重要です。

小堀さん

ギラン・バレー症候群の原因についても詳しく教えてください。

三澤先生

ギラン・バレー症候群の発症前には、風邪や胃腸炎などの感染症がみられることがあります。なかでも、よく知られている先行感染の一つは、食中毒の原因となるカンピロバクターです。カンピロバクターに感染すると、体の免疫はこの菌を排除しようとして抗体を作ります。ところが、カンピロバクターの一部の構造が、人間の末梢神経にある成分と似ているため、免疫が誤って末梢神経を攻撃してしまうことがあります。

このような仕組みは「分子相同性」と呼ばれ、ギラン・バレー症候群の代表的な発症メカニズムの一つと考えられています。カンピロバクター以外にも、インフルエンザ桿菌やマイコプラズマなどの細菌感染、サイトメガロウイルスやEBウイルスなどのウイルス感染のあとに、ギラン・バレー症候群が発症することがあります。

小堀さんの場合、思い当たる症状はありましたか？

小堀さん

それがないんですよ。カンピロバクターに関連してよく知られている生の鶏肉を、数カ月は意図的に食べていません。料理の調理不足などで知らずに口にした可能性はあるかもしれませんが、原因になり得る先行感染は思い当たりませんでした。そういう意味でも怖い経験をしたと感じています。

三澤先生

感染の心当たりがないことも少なくありません。ギラン・バレー症候群は、症状の経過や神経学的な診察所見から疑います。数日から数週間の経過で、左右差の少ない筋力低下が急速に進むことが特徴です。しびれや感覚の違和感を伴うこともあります。典型的には、足先や下肢から症状が始まり、次第に腕や体幹の筋肉へ広がっていくことがあります。

診断の確認には神経伝導検査（末梢神経に電気刺激を加え、神経の信号が伝わる速さや大きさを調べる検査）を行います。また、腰椎穿刺（背中に針を刺して脳脊髄液を採取すること）による脳脊髄液検査も行われることもあります。ギラン・バレー症候群では、脳脊髄液中のタンパク質が増加する一方で、細胞数は増えない「蛋白細胞解離」と呼ばれる特徴的な所見がみられます。ただし、発症して間もない時期には、この所見がまだはっきりしないこともあります。

小堀さん

日常生活で予防すべきことや、受診の目安について教えてください。

三澤先生

ギラン・バレー症候群を日常生活の中で予防することはなかなか難しいと考えられています。カンピロバクターの感染を避けるために、生焼けの鶏肉を食べないなどでしょうか。大切なのは、症状に早く気づき、自己判断で様子を見すぎないことです。手足のしびれや力の入りにくさが数日から数週間のうちに進む場合や、歩きにくい、階段を上りにくい、物を持ちにくいといった症状が出てきた場合には、早めに医療機関を受診してください。

また、息苦しさ、飲み込みにくさ、しゃべりにくさ、顔の動かしにくさがある場合には、重症化のサインである可能性があります。そのような症状がみられたときは、迷わず救急受診を検討することが重要です。

編集後記

「花粉症だと思っていた」という小堀さんの言葉からも分かるように、ギラン・バレー症候群の始まりは喉の違和感や微熱など、ごくありふれた症状ということがあります。しかし小堀さんの場合、その後わずか数日で筋力低下が急速に進行し、ICUでの治療が必要な状態にまで至りました。もちろん同じ症状がすべてギラン・バレー症候群というわけではありませんが、「急に力が入らない」「しびれが広がる」「歩きづらくなる」といった変化が短期間で進行する場合は注意が必要です。本稿が、ご自身や大切な人の体の異変に気づき、早めの受診を考えるきっかけとなりましたら幸いです。