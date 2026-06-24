アルゼンチンバレーボール連盟（FEVA）が、ネーションズリーグ（VNL）2026 予選ラウンド第2週の男子アルゼンチン代表メンバーを発表している。

第1週を4戦全敗で終えたアルゼンチンだが、第2週に向けては若干メンバーを変更し主力も合流。キャプテンを務めるミドルブロッカーのアグスティン・ロセル、来シーズンからサントリーサンバーズ大阪加入が決まっているアウトサイドヒッタールチアーノ・パロンスキーら、日本ファンにもお馴染みのメンバーが名を連ねている。また、第1週から登録されていた東京グレートベアーズ所属のルチアーノ・ヴィセンティンも継続して選出されている。

アルゼンチンは第2週をポーランドで戦う。初戦は24日（水）23:30よりドイツ代表と、26日（金）23:30より中国代表、28日（日）3:30よりトルコ代表、29日（月）3:00よりポーランド代表と対戦する。

なお、日本代表とは第3週の日本ラウンド、予選最終戦で対決する。

■男子アルゼンチン代表 ネーションズリーグ2026 予選ラウンド第2週メンバー

▼アウトサイドヒッター

ルチアーノ・パロンスキー

ルチアーノ・ヴィセンティン

ヤン・マルティネス

ルーカス・コンデ

ファウスト・ディアス

マヌエル・アルモア



▼オポジット

パブロ・クカルツェフ

ヘルマン・ゴメス



▼ミドルブロッカー

アグスティン・ロセル

マルティン・ラモス

ニコラス・ゼルバ

ホアキン・ガジェゴ



▼セッター ルチアーノ・デ・セッコ

マティアス・サンチェス

マティアス・ヒラウド

▼リベロ

フランコ・マッシミーノ

