男子アルゼンチン代表のVNL第2週メンバー！ キャプテンのロセルらが合流
アルゼンチンバレーボール連盟（FEVA）が、ネーションズリーグ（VNL）2026 予選ラウンド第2週の男子アルゼンチン代表メンバーを発表している。
第1週を4戦全敗で終えたアルゼンチンだが、第2週に向けては若干メンバーを変更し主力も合流。キャプテンを務めるミドルブロッカーのアグスティン・ロセル、来シーズンからサントリーサンバーズ大阪加入が決まっているアウトサイドヒッタールチアーノ・パロンスキーら、日本ファンにもお馴染みのメンバーが名を連ねている。また、第1週から登録されていた東京グレートベアーズ所属のルチアーノ・ヴィセンティンも継続して選出されている。
アルゼンチンは第2週をポーランドで戦う。初戦は24日（水）23:30よりドイツ代表と、26日（金）23:30より中国代表、28日（日）3:30よりトルコ代表、29日（月）3:00よりポーランド代表と対戦する。
なお、日本代表とは第3週の日本ラウンド、予選最終戦で対決する。
■男子アルゼンチン代表 ネーションズリーグ2026 予選ラウンド第2週メンバー
▼アウトサイドヒッター
ルチアーノ・パロンスキー
ルチアーノ・ヴィセンティン
ヤン・マルティネス
ルーカス・コンデ
ファウスト・ディアス
マヌエル・アルモア
▼オポジット
パブロ・クカルツェフ
ヘルマン・ゴメス
▼ミドルブロッカー
アグスティン・ロセル
マルティン・ラモス
ニコラス・ゼルバ
ホアキン・ガジェゴ
▼セッター ルチアーノ・デ・セッコ
マティアス・サンチェス
マティアス・ヒラウド
▼リベロ
フランコ・マッシミーノ