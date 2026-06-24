現役復帰してアイスダンス挑戦を表明した「しょまりん」こと２０１６年世界ジュニア女王の本田真凜、男子の五輪２大会連続メダリスト・宇野昌磨組（トヨタ自動車）が初戦を予定する全日本予選会は、１０月２９日〜１１月１日に前橋市のＡＬＳＯＫぐんまアイスアリーナで行われることが２４日、決まった。全日本選手権（１２月２４〜２７日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）への出場権獲得を目指す。

２人は５月に都内で記者会見を開き、アイスダンスのカップルとして現役復帰することを発表。２２年から交際を公表しており、宇野は「真凜さんのスケートのすばらしさをより多くの人に伝えたいと思った」「ぶっちゃけると、僕じゃなくても、真凜のスケートのすばらしさは伝わると思うんですね。僕じゃなく、仮に僕じゃないすばらしいアイスダンサーと組んだら、きっと数年でトップレベルで戦っている。それぐらいすばらしいスケーターなんですけども、他の男の人とトップで滑ってる姿を想像しても、それはなぁ〜と。どうせなら絶対隣は自分がいいなって。なのでこういう決断になりました」と語っていた。

２０２４年１０月頃からカップル結成。３月に選手登録をし、トヨタ自動車と所属契約を締結。２０２６―２７年シーズンの秋から大会参加を予定していることを示していた。