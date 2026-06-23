日本代表とも対戦！ フランス代表がVNL第2週のメンバー15名を発表
22日（月）、フランスバレーボール連盟（FFVB）は、バレーボールネーションズリーグ（VNL）2026 予選ラウンド第2週の男子フランス代表メンバーを発表した。
カナダで行われた予選ラウンド第1週を、1勝3敗で終えたフランス代表。自国開催の第2週では日本代表のほか、イラン代表やキューバ代表、セルビア代表と対戦する。
第2週のメンバーに選出されたのは15名。2025-26シーズンに日本でプレーしたアントワーヌ・ブリザールや、ステファン・ボワイエが第1週に引き続き選ばれた。
第2週の初戦、FIVB世界ランキング7位のフランス代表は25日（木）3:30よりイラン代表と対戦する。
■男子フランス代表 ネーションズリーグ2026 予選ラウンド第2週メンバー
▼アウトサイドヒッター
トレボール・クレブノ
マティス・エノ
トーマス・プジョル
ノア・デュフロ＝ロッシ
アントワーヌ・プトン
▼ミドルブロッカー
ムッセ・ゲイェ
フランソワ・フッツ
ダニエル・イェグベケド
シモン・マニャン
▼セッター
アントワーヌ・ブリザール
アミール・ティジー・ワルー
▼オポジット
ステファン・ボワイエ
アンリ・レオン
▼リベロ
バンジャマン・ディエス
ルカ・ラモン