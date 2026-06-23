22日（月）、フランスバレーボール連盟（FFVB）は、バレーボールネーションズリーグ（VNL）2026 予選ラウンド第2週の男子フランス代表メンバーを発表した。

カナダで行われた予選ラウンド第1週を、1勝3敗で終えたフランス代表。自国開催の第2週では日本代表のほか、イラン代表やキューバ代表、セルビア代表と対戦する。

第2週のメンバーに選出されたのは15名。2025-26シーズンに日本でプレーしたアントワーヌ・ブリザールや、ステファン・ボワイエが第1週に引き続き選ばれた。

第2週の初戦、FIVB世界ランキング7位のフランス代表は25日（木）3:30よりイラン代表と対戦する。

■男子フランス代表 ネーションズリーグ2026 予選ラウンド第2週メンバー



▼アウトサイドヒッター

トレボール・クレブノ

マティス・エノ

トーマス・プジョル

ノア・デュフロ＝ロッシ

アントワーヌ・プトン



▼ミドルブロッカー

ムッセ・ゲイェ

フランソワ・フッツ

ダニエル・イェグベケド

シモン・マニャン



▼セッター

アントワーヌ・ブリザール

アミール・ティジー・ワルー



▼オポジット

ステファン・ボワイエ

アンリ・レオン



▼リベロ

バンジャマン・ディエス

ルカ・ラモン