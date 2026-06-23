アメリカバレーボール協会（USAV）は22日（月）、男子アメリカ代表のバレーボールネーションズリーグ（VNL）2026 予選ラウンド第2週のメンバーを発表した。

カナダで行われた予選ラウンド第1週を、3勝1敗で終えたアメリカ代表。第2週では日本代表のほか、キューバ代表やイラン代表、セルビア代表と対戦する。

第2週のメンバーに選出されたのは15名。2025-26シーズンに日本でプレーしたマシュー・アンダーソンやトリー・デファルコ、テイラー・エイブリルら日本に馴染みのあるメンバーも名を連ねた。なお、デファルコは第2週からの参加となる。

FIVB世界ランキング4位のアメリカ代表は、第2週をフランスで戦う。初戦は25日（木）0:00より行われ、キューバ代表と対戦する。

■男子アメリカ代表 ネーションズリーグ2026 予選ラウンド第2週メンバー



▼アウトサイドヒッター

マシュー・アンダーソン

トリー・デファルコ

イーサン・チャンプリン

ジョーダン・エワート



▼ミドルブロッカー

ジェフリー・ジェンドリック

テイラー・エイブリル

メリック・マクヘンリー

マシュー・クニッゲ



▼セッター

マイカ・クリステンソン

マイカ・マア



▼オポジット

ガブリエル・ガルシア

ジェイク・ヘインズ

コール・ハートキー



▼リベロ

カイル・ダゴスティーノ

エリック・ショージ