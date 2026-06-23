アメリカ代表がVNL第2週のメンバーを発表！ トリー・デファルコも選出
アメリカバレーボール協会（USAV）は22日（月）、男子アメリカ代表のバレーボールネーションズリーグ（VNL）2026 予選ラウンド第2週のメンバーを発表した。
カナダで行われた予選ラウンド第1週を、3勝1敗で終えたアメリカ代表。第2週では日本代表のほか、キューバ代表やイラン代表、セルビア代表と対戦する。
第2週のメンバーに選出されたのは15名。2025-26シーズンに日本でプレーしたマシュー・アンダーソンやトリー・デファルコ、テイラー・エイブリルら日本に馴染みのあるメンバーも名を連ねた。なお、デファルコは第2週からの参加となる。
FIVB世界ランキング4位のアメリカ代表は、第2週をフランスで戦う。初戦は25日（木）0:00より行われ、キューバ代表と対戦する。
■男子アメリカ代表 ネーションズリーグ2026 予選ラウンド第2週メンバー
▼アウトサイドヒッター
マシュー・アンダーソン
トリー・デファルコ
イーサン・チャンプリン
ジョーダン・エワート
▼ミドルブロッカー
ジェフリー・ジェンドリック
テイラー・エイブリル
メリック・マクヘンリー
マシュー・クニッゲ
▼セッター
マイカ・クリステンソン
マイカ・マア
▼オポジット
ガブリエル・ガルシア
ジェイク・ヘインズ
コール・ハートキー
▼リベロ
カイル・ダゴスティーノ
エリック・ショージ