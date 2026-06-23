ＡＫＢ４８を運営する株式会社ＤＨは２３日、同日付で１９期生の花田藍衣（２１）と契約を解除したことを公式サイトで発表した。メンバーの契約解除は同グループの結成以降初めてだという。

理由について事務所側は、花田が特定のファンと複数回にわたって会っていたといい、これがグループの禁止事項に抵触していたと説明。本人と今後に向けた話し合いを求めるも拒絶されたといい、契約解除に至ったとした。花田は５月１日に体調不良を理由に活動を休止することをグループの同サイトなどで発表していた。

◆「ＤＨ」によるコメント全文

平素より格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび弊社は、ＡＫＢ４８のメンバーとして活動してまいりました花田藍衣との専属契約を、本日２０２６年６月２３日をもって解除いたしましたことをご報告申し上げます。

これまでの経緯につきましてもあわせてご説明申し上げます。

本人は２０２５年１２月頃より体調不良を理由とする遅刻を繰り返しており、弊社といたしましては本人の体調を最優先に考え、その原因を特定し適切な治療に専念できるよう、活動を休止する措置をとってまいりました。

さきにご案内いたしました活動休止は、こうした経緯によるものです。

その過程において、特定のファンとの繋がりが発覚し、それに対して、本人は偶然２度だけ会ったと説明していますが、関係各位のヒアリングによれば、当該特定のファンには複数回会っていることが判明しました。

特定のファンとの繋がりは、メンバーの安全性、メンバー間の公平性、ファンからの信頼性を損ねる行為であり、ＡＫＢ４８では禁止している事項です。

それにもかかわらず、本人からのＡＫＢ４８の復帰への要望を尊重し、具体的な復帰に向け話し合いを幾度となく求めて参りましたが、本人には話し合いを拒絶されました。

本人は運営に髪型を坊主にさせられたと言ってきておりますが、当たり前ですが、担当に確認したところ、「そのようなことを指示することは絶対にありません。」とのことでした。

また、本人は、自分の悪口を言っているメンバーの処分及び出禁となった当該特定ファンの出禁解除を要望していますが、これらの事項は運営の裁量の範囲内にある事項として直ちに応じることのできないため、合意に至りませんでした。

さらに、本人と直接の意思疎通を図ることも拒絶されており、本人の代理人弁護士である唐澤貴洋弁護士からは、「本人から『話し合いはお断りさせてください』」というお話を最終的にいただきました。

これらの事情を総合的に勘案した結果、ＡＫＢ４８として初めてとなりますが、契約解除はやむを得ないとの結論に至りました。

ファンの皆様、関係各位に多大なるご心配とご迷惑をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます。

弊社といたしましては、本件を厳粛に受け止め、所属タレントの指導・管理体制を改めて見直し、再発防止の徹底に努めてまいります。

今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

株式会社ＤＨ

◆花田 藍衣（はなだ・めい）２００５年６月５日、神奈川県出身。２１歳。２４年３月１９期研究生としてお披露目。２５年４月、６５枚目シングル「まさかのＣｏｎｆｅｓｓｉｏｎ」で初選抜。同年１２月、正規メンバーに昇格。