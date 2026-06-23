“ねばとろ×さっぱり”で夏を乗り切る！「山形だしと鮪の山かけ丼と季節の天盛りセット」
アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつや(は、2026年6月24日(水)より国内「天丼はま田」にて「山形だしと鮪の山かけ丼と季節の天盛りセット」の販売を開始する。
■ご当地の味わいと旬の食材感を取り入れた、夏にぴったりな限定メニュー
季節の移ろいに合わせたこだわりの天丼・天盛りを提供する「天丼はま田」では、夏の味覚を楽しめる期間限定メニュー「山形だしと鮪の山かけ丼と季節の天盛りセット」を販売する。
〇山形だしとは
山形県の郷土料理として注目を集める「山形だし」は、きゅうりやなす、大葉などを細かく刻み、爽やかな香りとシャキシャキとした食感が特徴で、夏にぴったりな味わいだ。
〇“ねばとろ×さっぱり”の味わい
山形だしに、旨み溢れる漬けまぐろと、なめらかなとろろを合わせることで、食感も味わいも楽しめる一杯に仕上げた。“ねばとろ”と“さっぱり”を同時に味わえるため、暑さで食欲が落ちがちな季節におすすめ。まぐろの旨み、とろろのまろやかさ、山形だしの清涼感が絶妙に調和し、最後まで軽やかに食べ進められる。漬け卵黄の濃厚なコクが全体を包み込み、まろやかで奥行きのある味わいを引き立てる。
〇山形だしと鮪の山かけ丼と季節の天盛りセット 1,980円(税込2,178円)
（天ぷら：海老天、白茄子天、茗荷天、新生姜と大葉のかき揚げ）
【その他メニュー】
〇山形だしと鮪の山かけ丼（単品） 1,390円(税込1,529円)
■天丼専門店「天丼 はま田」
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季節の移ろいに合わせたこだわりの天丼・天盛りを提供する「天丼はま田」では、夏の味覚を楽しめる期間限定メニュー「山形だしと鮪の山かけ丼と季節の天盛りセット」を販売する。
〇山形だしとは
山形県の郷土料理として注目を集める「山形だし」は、きゅうりやなす、大葉などを細かく刻み、爽やかな香りとシャキシャキとした食感が特徴で、夏にぴったりな味わいだ。
〇“ねばとろ×さっぱり”の味わい
山形だしに、旨み溢れる漬けまぐろと、なめらかなとろろを合わせることで、食感も味わいも楽しめる一杯に仕上げた。“ねばとろ”と“さっぱり”を同時に味わえるため、暑さで食欲が落ちがちな季節におすすめ。まぐろの旨み、とろろのまろやかさ、山形だしの清涼感が絶妙に調和し、最後まで軽やかに食べ進められる。漬け卵黄の濃厚なコクが全体を包み込み、まろやかで奥行きのある味わいを引き立てる。
〇山形だしと鮪の山かけ丼と季節の天盛りセット 1,980円(税込2,178円)
（天ぷら：海老天、白茄子天、茗荷天、新生姜と大葉のかき揚げ）
【その他メニュー】
〇山形だしと鮪の山かけ丼（単品） 1,390円(税込1,529円)
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